Com quem Ana Francisca fica no final de Chocolate com Pimenta?

Com quem Ana Francisca fica no final de Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca tem um final feliz em Chocolate com Pimenta depois de tantas idas e vindas com Danilo, além de quase se casar com o golpista Sebastian e despertar o interesse de Miguel. Mas afinal, com quem ela fica? Relembre o desfecho da novela de Walcyr Carrasco, exibida pela primeira vez em 2003 na faixa das 6, na TV Globo.

O que acontece com Ana Francisca?

Aninha fica com Danilo no final da novela depois de superarem todas as armações de Olga, Bárbara, prefeito, Jezebel e companhia. No último capítulo da trama, os dois surgem juntos e criando Tonico (Guilherme Vieira), filho do casal. Por fim, a protagonista dá à luz a Carmem, sua segunda herdeira com o rapaz.

Na reta final de Chocolate com Pimenta, Ana e Danilo finalmente se entendem e se casam, mas são vítimas de uma última armação de Olga. A vilã faz com que o personagem de Murilo Benício acredite que ela mantém um caso com Miguel após ver o quadro da mocinha nua.

Danilo rompe com Aninha mais uma vez, que decide ir embora de Ventura ao lado de Miguel e levando Tonico. O trio embarca em um balão e parte para longe dali, mas o vento traz eles de volta à cidade.

Quando o balão chega em Ventura, Danilo vai atrás de sua amada para lhe pedir desculpas. Os dois fazem as pazes mais uma vez, enquanto Miguel decide seguir viagem.

O final de Ana Francisca em Chocolate com Pimenta também tem uma cena emocionante do encontro da mocinha com a alma de Ludovico (Ary Fontoura), seu falecido marido, na qual ela fala sobre ter voltado para Ventura motivada pela vingança mas encontrou a felicidade no amor.

"Foi aqui que prometi me vingar de todos que me fizeram mal”, diz ela. “Mas desistiu da vingança no meio do caminho, não foi?”, questiona o fantasma do meninão. "Eu desisti, porque descobri o meu coração”, comenta a loira. “Que bom! Agora eu posso ir embora. Posso descansar em paz no reino de luz. Sabe por quê? Porque você encontrou a verdadeira felicidade”, se despede Ludovico.

Quando Danilo descobre que é pai do Tonico?

Danilo descobre ser o pai de Tonico apenas na reta final da trama, no capítulo 178. O rapaz escuta uma conversa entre Ana Francisca e Bárbara, na qual a mocinha cita a verdade sobre a paternidade de seu filho.

A protagonista vai até a casa da megera após descobrir que ela foi uma das responsáveis pelas dezenas de armações que prejudicaram sua vida, como o banho de tinta verde em seu baile de formatura. "A senhora fingiu ser minha amiga, mandou até fazer um vestido para eu ir ao baile. E eu acreditei na sua amizade. Acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade ao Danilo", começa a dizer.

Bárbara afirma que contou tudo para o rapaz, mas Aninha sabe que ela está mentindo. "A senhora disse? A senhora disse que eu estava esperando um filho dele? A senhora disse que o Tonico é filho dele?", questiona a protagonista.

Danilo, que estava ouvindo tudo em outro cômodo, chega para esclarecer a história. "O Tonico é meu filho?", questiona ele. Chocada com a situação, Ana decide abrir o jogo: "É isso mesmo, Danilo. Tonico é o seu filho. E eu sempre tive a certeza que você sabia".

É então que as vilãs começam a ser desmascaradas como as responsáveis por todos os desentendimentos que aconteceram entre Aninha e Danilo.

Enquanto o casal se acerta e vive feliz para sempre, Olga se casa com o soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme). Já Bárbara se arrepende das maldades cometidas contra Ana e também decide reatar seu casamento com o prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini).