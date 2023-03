Quando termina a reprise de Chocolate com Pimenta 2023?

A edição especial de Chocolate com Pimenta (2003) está no ar desde novembro no horário vespertino da Globo desde o ano passado e continuará por mais alguns meses. A trama escrita por Walcyr Carrasco deve ganhar uma substituta que também foi sucesso no horário das 18h ou 19h, a partir do segundo semestre de 2023.

Que dia termina a novela Chocolate com Pimenta?

A reprise de Chocolate com Pimenta termina em julho de 2023, de acordo com informações do jornal O Globo. A trama entrou na grade para substituir O Cravo e a Rosa (2000) no final do ano passado.

A nova exibição da novela vem rendendo bons números de audiência para a emissora. Até agora, a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) marcou média de 12,45 pontos, de acordo com dados do Kantar Ibope.

O número, no entanto, ainda é menor que sua antecessora, que fechou com 13,45 - na reta final, a trama de Catarina (Adriana Esteves) bateu recorde com 17,9 pontos, marca excelente para o horário. O maior pico de Chocolate com Pimenta até agora foi em dezembro, quando o folhetim alcançou 15 pontos de média.

Essa é a terceira reprise da obra de Carrasco na televisão aberta. A história foi exibida originalmente no ano de 2003, se tornando um sucesso estrondoso na época. Depois ganhou a primeira reprise em 2006, no Vale a Pena Ver De Novo, e voltou em 2012 mais uma vez. Em 2021, o canal fechado Viva também exibiu a novela em sua grade.

A trama também está em alta no Globoplay. Chocolate com Pimenta está em 10º lugar no 'Top 10' da plataforma e configura em 8º lugar nos produtos mais consumidos, na frente da inédita Amor Perfeito (2023).

Qual novela vai substituir?

A Globo ainda não anunciou oficialmente qual será a substituta de Chocolate com Pimenta, mas o público pode esperar mais uma história que fez sucesso na faixa horária das seis ou sete para entrar no lugar. Em entrevista ao portal TV Pop, em novembro do ano passado, o diretor Amauri Soares deu uma dica sobre qual deve vir depois - especula-se que seja Caras e Bocas (2009).

“Em princípio, serão apenas novelas das seis. Mas eu te antecipo que tem uma novela das sete que se encaixará bem ali, que tem um perfil", disse.

O diretor também afirmou que o horário é "destinado para histórias românticas, histórias que tem uma adequação para o público infantil".

Caras e Bocas é uma comédia romântica ambientada em São Paulo. Também escrita por Walcyr Carrasco, o público acompanha a história de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se apaixonam na juventude mas são impedidos de viver o amor que sentem um pelo outro pois são separados por Jacques (Ary Fontoura), avô da moça.

Quando o ricaço descobre que sua neta está grávida, tenta reaproximar o casal mas já é tarde demais. Enquanto isso, a ambiciosa Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn) também tenta afastar Gabriel da família.

Outro destaque da trama é o artista plástico Denis (Marcos Pasquim) e seu chimpanzé Xico, que fazem sucesso com os quadros pintados pelo animal.

Quais as próximas novelas da Globo?

Além da substituta de Chocolate com Pimenta, a Globo irá exibir outras novelas inéditas neste ano. Em 20 de março, chegou ao horário das 18h o folhetim Amor Perfeito, que substitui Mar do Sertão (2022). A obra é inspirada no livro 'Marcelino Pão e Vinho' e conta a história de um garoto que sonha em reencontrar sua mãe Marê (Camila Queiroz).

Em maio, Travessia sai do ar para dar espaço a Terra e Paixão, nova novela de Walcyr Carrasco para o horário nobre. Com temática country, a trama mostrará o universo da produção agrícola e disputa por terras.

Já entre os lançamentos do Globoplay está a segunda parte de Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro. O folhetim é exclusivo da plataforma e chega ao público em 5 de abril.

