Relembre como Aninha recupera a fábrica em Chocolate com Pimenta

Aninha (Mariana Ximenes) é alvo de mais uma das maldades de Jezebel (Elizabeth Savalla) e perde a fábrica de chocolates. No entanto, a mocinha batalha para reconquistar sua posição e consegue derrotar a megera na novela Chocolate com Pimenta.

A volta por cima de Aninha começa quando ela descobre o que há na misteriosa caixa que ganhou de Ludovico (Ary Fontoura). À beira da morte, o ricaço lhe deixou algo que só deveria ser aberto em um momento de necessidade. Ao ter a fábrica e sua mansão roubadas por Jezebel, a jovem voltou a morar com a família e achou o momento adequado para abrir a caixa.

Lá, ela encontrou receitas secretas de Ludovico. Sua nova empreitada se tornou um sucesso na cidade e seus bombons começaram a roubar os clientes da fábrica. Ela voltou a ser bem sucedida, mesmo assim, ainda queria recuperar seu empreendimento, o que conseguiu.

Aninha recupera fábrica de chocolates

Aninha consegue comprovar em juízo que é a verdadeira herdeira de Ludovico. Durante um julgamento para determinar a dona da fábrica, um perito depõe a favor da mocinha e mostra que o documento apresentado por Jezebel é falso.

Além disso, ela conta testemunhas que ajuda em seu caso, como Miguel (Caco Ciocler), que descobre-se na trama ser um filho perdido de Ludovico, e o padre Eurico (Renato Rabello), que apresenta a verdadeira assinatura de Ludovico no livro de casamento.

Após a revelação no tribunal, Jezebel arma uma cena, finge desmaio e tenta conseguir um recesso, mas nada é o suficiente. O juiz dá a sentença e decide a favor de Aninha.

"Tendo em visto o laudo do perito (...) e considerando os vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolates Bombom e todos os bens deixados pelo falecido sejam devolvidos para a sua viúva Ana Francisca", declara o juiz.

"Agora ninguém mais poderá me chamar de impostora", comemora Aninha. As joias e os bens confiscados durante o processo também voltam para as mãos da protagonista.

Por conta da comprovação da falsificação do documento, o juiz informa que Jezebel será alvo de uma investigação em um novo processo. A vilã perde tudo e é expulsa da mansão e da diretoria da fábrica.

Assista ao momento:

O que acontece com Jezebel após perder a fábrica?

Jezebel sai do tribunal sem nada, mas ainda consegue a misericórdia de Aninha. Ao voltar ao seu posto, ela permite que a megera continue trabalhando na fábrica, porém, não da forma que a personagem de Savalla gostaria. Jezebel é enviada para a cozinha e sente muito humilhada.

Além disso, Aninha paga pela estadia de Jezebel no hotel da cidade, já que a vilã não tem mais onde morar. Mesmo assim, ela não tem sustenta os luxos de Jezebel, que precisa arcar com os próprios vinhos e comidas caras.

No entanto, depois de tudo Jezebel ainda consegue se dar bem no final da trama. No último capítulo de Chocolate com Pimenta, ela encontra um ricaço solteiro para dar um bote.

Em suas últimas cenas na obra de Walcyr Carrasco, ela está no refeitório do hotel para tomar café da manhã antes de ir para o trabalho. A ex-ricaça se revolta pelo local estar tão cheio e é avisada por uma funcionária que a movimentação é devido a convenção de vendedores de uma grande fábrica de tecidos.

Ao mesmo tempo, ela é convidada por um homem para sentar com ele para tomar o café da manhã. Durante a conversa, Jezebel descobre que ele é ninguém mais, ninguém menos que o próprio dono da fábrica. Rico e solteiro, ele lamenta não ter ninguém para compartilhar os seus dias.

A interesseira mente e diz que é muito rica, mas que também busca por uma boa companhia e que faria tudo por um amor verdadeiro. Seus olhos se enchem de brilho e fica claro que ela conseguiu achar sua próxima vítima.