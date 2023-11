Angelina se declara para Agatha em Terra e Paixão

A trama da novela Terra e Paixão ganhou novos rumos com a separação de Antônio (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires) e agora o ricaço subirá ao altar com Agatha (Eliane Giardini). Porém, Angelina (Ines Viana), amiga da vilã e também apaixonada por lá, não gostará nada disso e tentará impedir o casório.

Angelina e Agatha ficam juntas?

De acordo com o resumo da TV Globo, a partir do dia 15 de novembro, quarta-feira, a paixão de Angelina por Agatha se tornará pública, após a governanta pedirá para que a megera não se case com o fazendeiro e Agatha resolverá mentir para manter a aliada ao seu lado.

Mas Agatha não ficará abalada com a revelação e vai aproveitar da situação para enganar a apaixonada, prometendo para a empregada que depois que conseguir colocar as mãos nos bens de Antônio, o abandonará, deixando a mulher com esperanças de conseguir ficar com ela depois disso.

Porém, as palavras de Agatha serão apenas uma estratégia para que Angelina continue a ajudando em planos. No entanto, a faixada de boazinha da vilã está cada vez mais difícil de manter, ainda mais agora que ela está tão perto de cumprir seus objetivos. Por conta disso, ela acabará tratando Angelina com frieza em algumas cenas após seu casamento com Antônio, o que deixará a funcionário dos La Selva intrigada.

Além disso, a megera vai iniciar um plano sem o conhecimento de Angelina e a governanta flagrará a mãe de Caio (Cauã Reymond) colocando uma erva na comida de Antônio, o que a deixará preocupada. Os resumos não especificam o tipo de erva, mas entre o público a teoria é que a vilã pode ter o objetivo de envenenar Antônio aos poucos para herdar todo o dinheiro do ricaço. Essa possibilidade é sustentada por outros momentos da história, pois logo após o casório da dupla, Agatha também dá um chá para o amado que parece suspeito.

Se essa teoria se provar real nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, até existe a possiblidade de Angelina ajudar Agatha a matar Antônio, já que ela é muito apaixonada pela mulher e acha Antônio um monstro. No entanto, tudo vai depender de como a vilã tratará a aliada nas cenas a seguir no folhetim.

