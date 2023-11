Fim do segredo: saiba por que Agatha quer se vingar de Antônio

Agatha retornou para poder depenar Antônio La Selva (Tony Ramos), mas o público não sabe o motivo que leva a personagem de Eliane Giardini a odiá-lo tanto. Por que Agatha quer se vingar de Antônio em Terra e Paixão? Revelação marcará próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco.

Vingança de Agatha contra Antônio em Terra e Paixão

Agatha quer tirar todo o dinheiro do vilão de Tony Ramos para se vingar por seus pais terem perdido tudo para Antônio e o pai dele no passado, segundo mostram os resumos da novela Terra e Paixão. Ela contará que os dois roubaram sua família e afirmará que quer tudo de volta.

O segredo de Agatha será revelado em uma discussão que a megera terá com o filho Hélio (Rafa Vitti), prevista para o capítulo do dia 15 de novembro. O rapaz ainda finge que é um engenheiro que chegou na cidade a trabalho, sem revelar que é filho de Agatha com Evandro e foi parar em Nova Primavera para roubar os La Selva. No entanto, ele tem se sentindo culpado com o plano e tentará pular fora do barco.

Por conta disso, Agatha tentará convencê-lo a continuar enganando a família de ricaços para ajudar em sua vingança. Seu pedido será que ele se case com Petra (Debora Ozório), para que fique perto da grana da moça, mas o rapaz vivido por Rafa Vitti não vai gostar nada da situação. Esse será o motivo que os levará a brigar e Agatha então contará ao público o motivo de seu ódio contra Antônio.

Após ser responsável por Antônio flagrar Irene (Gloria Pires) com outro homem em um motel, nos próximos capítulos do folhetim, Agatha conseguirá fisgar o mau-caráter de vez. O vilão vai se separar de Irene e anunciará seu noivado com a vilã. Pouco depois, os dois subirão ao altar para selar a união pela segunda vez.

A megera começará a colocar seu plano em prática e há quem pense que ela tentará envenenar o marido para ficar com a herança. Os resumos ainda não afirmam que ela vai matá-lo, mas informam que ela vai dar um chá calmante para o veterano logo depois do casório. Como a mulher já matou outras pessoas assim antes, a chance existe.

O plano de Agatha para se vingar e roubar Antônio La Selva terá uma reviravolta no futuro da novela, porque o pai dele irá retornar para Nova Primavera. Ainda não foi revelado o nome do personagem, mas já se sabe que ele será interpretado pelo ator Lima Duarte, segundo o próprio artista revelou no Instagram.

Lima Duarte também contou no Instagram que seu personagem surgirá para revelar um segredo do passado de Antônio. Pelo que alegará Agatha ao revelar o motivo de sua vingança, ele deve ser tão mau-caráter quanto o filho, já que também foi responsável pelo golpe que a família da vilã levou, mas mesmo assim ele será de muita ajuda para Aline (Barbara Reis), que a partir do retorno conseguirá recuperar suas terras.

Quem assiste a novela desde o começo deve se lembrar que o pai de Antônio foi quem deu a terra vermelha para o pai de Samuel (Ítalo Martins), que herdou a propriedade depois, mas Antônio não aceitou a situação e tentou tomar o terreno do agricultor, o que culminou em sua morte. Desde então, Antônio vem brigando com a viúva de Samuel pelo lugar.

Alinda não foi revelado quando o pai de Antônio dará às caras na novela Terra e Paixão. Os resumos, que vão até o dia 25 de novembro, ainda não mostram sua chegada, então ele deve aparecer por volta de dezembro ou janeiro, mês em que a novela será finalizada e substituída pelo remake de Renascer.