Quem é Sidney na novela Terra e Paixão?

O capanga Sidney tem um papel importante nos crimes que acontecem em Terra e Paixão e voltará a chantagear alguns personagens nos próximos capítulos. O funcionário de Antônio não só trabalha na fazenda do poderoso, mas se envolveu em alguns das mortes que aconteceram no folhetim e guarda um segredo de Irene.

O que acontece com Sidney em Terra e Paixão

Sidney é um dos capatazes da fazenda de Antônio que executou crimes a mando de Irene, como a sabotagem do freio do carro que vitimou Daniel (Johnny Massaro) e a explosão que matou Ernesto (Eucir de Souza) e sua esposa Dalva (Patrícia Pinho). Em cenas que vão ao ar a partir da próxima terça-feira, 21, o bandido voltará para infernizar Tadeu (Claudio Gabriel), conforme divulgado no resumo de Terra e Paixão do Gshow.

Para quem não se lembra, Sidney havia sumido de Nova Primavera após obrigar Dalva a incriminar Jonatas (Paulo Lessa) pela morte de Daniel. No entanto, o criminoso retornou à cidade para tirar mais dinheiro de Irene e ameaçar expor o segredo da madame.

Sidney agora irá aterrorizar outro personagem, dando uma possível dica sobre quem matou Nice (Alexandra Richter). A ação do capanga indicará que Tadeu pode ser o mandante do crime, já que o bandido começa a ameaçar toda a família do funcionário da Cooperativa.

Sem saber do envolvimento do pai com a morte de Nice, Graça (Agatha Moreira) manda Tadeu ir à polícia relatar as ameaças que está recebendo do capataz após ele contar para Gladys (Leona Cavalli) que todos eles estão correndo risco de vida, mas obviamente o pilantra irá se recusar.

Tadeu só será forçado a dizer o que sabe em cenas previstas para irem ao ar no final da próxima semana, já que Sidney fará novas ameaças e o deixará apavorado. Na sexta-feira, 24, Graça convoca Marino (Leandro Lima) para ir a sua casa e força o pai a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

Quem interpreta Sidney em Terra e Paixão?

O personagem é interpretado pelo ator Paulo Roque, de 48 anos, que está em sua primeira novela da Globo. Anteriormente, o artista era mais conhecido pelo seu trabalho no teatro, já que iniciou sua carreira no grupo teatral Comédia Cearense, além de ter feito alguns papéis no cinema.

Paulo esteve no curta-metragem “Paixão Nacional" (2015) e protagonizou o filme “Entreturnos", produzido pelo Canal Brasil. Em seu currículo de seriados, estão "Além da Ilha” (2018), "A Divisão" (2019) e "Rota 66" (2021), todos disponíveis no Globoplay. O artista também é o protagonista da série "Cassimiro Coco e a Flor da Dona Flor" (2023).

Ainda não se sabe qual será o futuro de Sidney em Terra e Paixão. O capanga está na mira de Irene, o que pode ser perigoso para ele, já que a megera é capaz de tudo para manter as aparências e deixar seus crimes encobertos. Por enquanto, ele segue na trama infernizando a vida de Tadeu.

Sidney pode causar mais reviravoltas no folhetim, já que aparentemente ele é o único que sabe sobre o envolvimento de Tadeu no assassinato de Nice. No entanto, o funcionário da Cooperativa pode querer se livrar do capanga tanto quanto Irene.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de Renascer. Até lá, é possível que Sidney se torne um personagem essencial para a resolução e exposição dos mistérios de Nova Primavera, que só serão resolvidos no final.

