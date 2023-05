Aninha abre a caixa de Ludovico e encontra segredo

Protagonista vai se reerguer vendendo bombons mágicos com receita do falecido marido

Finalmente, Aninha abre a caixa de Ludovico em Chocolate com Pimenta. Depois de perder toda a sua fortuna e o controle da fábrica para Jezebel, a mocinha não terá outra escolha a não ser seguir as instruções deixadas pelo falecido marido. Veja o resumo da novela e saiba o que acontece.

Quando Aninha abre a caixa de Ludovico?

No capítulo de terça, 9 de maio, Aninha abre a caixa de Ludovico após Miguel encontrar o objeto na mansão. Depois de perder tudo para Jezebel, a protagonista não poderia mais entrar na casa. É então que a loira se lembra da caixa misteriosa deixada pelo antigo marido, que está em seu quarto.

Antes de deixar a casa, Ana pede para que Miguel a ajude a encontrar a caixinha que estaria em algum lugar de seu quarto - ela não lembrava ao certo onde estava. Depois de uma busca minuciosa feita por ele e Tonico (Guilherme Vieira), ambos encontram a caixa.

Antes de entregar o item para a protagonista, o rapaz relembra o conselho deixado por Ludovico a ela. "Pelo que me contou, antes de morrer, o Ludovico disse que só deveria abrir a caixinha em um momento de necessidade", diz ele.

"Sim! E agora que perdi tudo chegou o momento de descobrir o que há dentro dela", responde o Ana. O rapaz, no entanto, aconselha a amiga a "esperar o vendaval passar" e abrir a caixa em um momento em que ela esteja mais calma.

A loira segue o conselho do amigo, mas a situação se complica no dia seguinte quando Margarido (Osmar Prado), Dália (Carla Daniel) e Timóteo (Marcello Novaes) pedem demissão da fábrica de chocolates. É então que ela e Miguel se juntam para abrir a caixa.

"Chegou a hora, Miguel", diz ela. O rapaz vai embora antes da protagonista abrir a caixa, pois acredita que ela deve fazer isso sozinha.

Ana se senta no chão e abre a caixa de Ludovico. Ela encontra um livro e questiona para si mesma: "Um livro?". Folheando as páginas, ela continua intrigada. "Um livro não, um caderno de anotações que ele fez. Chocolate com pimenta? Mas do que se trata?", se questiona.

A loira tem alguns flashbacks de Ludovico explicando que a pimenta rosa, quando misturada ao chocolate, provoca sentimentos intensos de amor, paixão e felicidade. O falecido também explica que as receitas são mágicas. "Receitas novas e desconhecidas. A herança de toda uma vida", diz Ana enquanto chora emocionada.

Como Aninha descobre segredo de Chocolate com Pimenta

Depois de descobrir as receitas, Ana decide abrir sua própria fábrica de chocolates. Sem dinheiro, ela conta com a ajuda de Márcia (Drica Moraes), que vende o salão de beleza para ajudá-la no empreendimento. No entanto, quando Margarido fica doente e não pode mais ajudar a protagonista, ela decide colocar as mãos na massa sozinha.

Aninha começa a vender os bombons nas ruas de Ventura, que fazem sucesso entre os compradores. As pessoas que comem o chocolate começam a ter sentimentos de paixão e amor.

O burburinho se espalha por Ventura, fazendo com que Ana ganhe toda a clientela que antes comprava doces na fábrica de chocolates - que agora está sob o comando de Jezebel.

“Foram os bombons. Eu tenho certeza que foram os bombons que a viuvinha está vendendo e está causando esse efeito estranho nas pessoas e se for realmente o que eu estou pensando… todo mundo vai querer esses bombons. A fábrica vai acabar indo a falência!”, diz Sebastian desesperado.

Com o caos instaurado na cidade, Miguel desvenda o porquê dos bombons estarem causando esse sentimento. "Os ciganos sabiam fabricar poções amorosas, que despertavam a paixão. Eu examinei as receitas, elas são muito parecidas com essas poções. Por isso são mágicas e irresistíveis", diz ele.

Ana então diz que não pode mais fabricar os bombons, pois não é justo fazer isso com as pessoas. "Aninha, não é assim. Essas poções que despertam o amor só funcionam se a pessoa já tem essa sensação dentro de si", tenta convencer Miguel. Apesar da resistência da protagonista, Margarido a convence a continuar vendendo os chocolates.

