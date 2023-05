Quando Ana Francisca recupera tudo em Chocolate com Pimenta?

Jezebel e Sebastian falsificaram um documento importante, e nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta, a dupla conseguirá tomar a fábrica de chocolates e toda a fortuna de Ana Francisca. A viúva passará por dificuldade e terá que batalhar para se reerguer.

Na exibição original da novela de Walcyr Carrasco, a mocinha vivida por Mariana Ximenes passou mais de 30 capítulos da reta final da trama de volta a sua vida antiga, morando no sítio da família - Aninha recebe a dura notícia no capítulo 164 e toma tudo de volta no 198. No entanto, por fim ela consegue recuperar sua herança e se torna rica novamente.

Como Ana Francisca recuperar Fábrica de Chocolates?

A virada no jogo de Ana Francisca em Chocolate com Pimenta ocorre com a ajuda de Guilherme, advogado vivido por Rodrigo Faro. Após suspeitar da fraude de Jezebel e Sebastian, ele passa a procurar por documentos oficiais e autenticados em cartório que foram assinados por Ludovico, para provar que o documento de doação apresentador por Jezebel é falso.

O problema é que apesar de vários desses documentos existirem, eles não são de fácil alcance e Aninha não tem dinheiro para buscá-los na cidade em que Ludovico viveu antes de Ventura. No entanto, o problema é resolvido quando o advogado percebe que a prova está bem mais perto do que ele esperava.

O caso é então reaberto e Guilherme consegue que o padre Eurico se torne uma testemunha a favor de Ana Francisca. No dia da audiência, o religioso leva o livro de casamento assinado por Ludovico e Ana Francisca no dia em que selaram a união. Ele ainda consegue contato com o padre que cuidou da cerimônia, que também aparece no tribunal para confirmar a autenticidade das assinaturas.

Após o juiz aceitar o livro de casamento como prova, um perito presta depoimento e é provado que Jezebel cometeu uma fraude para conseguir a fortuna de Aninha. O juiz então dá sua sentença e decide que Ana Francisca irá recuperar sua mansão, fortuna, joias, a fábrica de chocolate e a tudo que tem direito. Já Jezebel, se torna investigada por fraude em um novo processo.

Veja o momento:

Confira também - Escrito nas Estrelas vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023?

O que acontece com Jezebel?

Depois que retoma o comando da fábrica, Ana Francisca transforma Jezebel em cozinheira. A megera não é uma boa adição na cozinha e além de não ser competente no trabalho, vive reclamando. Aninha então resolve mudar a cunhada de posição, mas o pesadelo de Jezebel só aumenta.

Nos últimos capítulos da trama, Jezebel vira secretária de Roseli (Rosane Gofman), antiga assistente da megera, que se diverte em dar ordens para a antiga patroa.

Jezebel é obrigada a trabalhar para se sustentar daí em diante e continua como secretária, porém, nos momentos finais da novela, ela vê uma luz no fim do túnel para sua situação. A vilã conhece um empresário rico solteiro no hotel da cidade e seus olhos brilham com a ideia de usá-lo para enriquecer novamente.

Leia - Novelas do Viva de maio de 2023: veja a programação atualizada

E como ficam os outros envolvidos no plano, Sebastian e Olga?

Sebastian fez parte do golpe contra Ana Francisca, já Olga descobriu o plano de Jezebel e o sobrinho de Klaus e chantageou a dupla para conseguir uma parte da fábrica, por isso foi testemunha durante no caso contra a viuvinha. Após a vitória de Aninha no tribunal, o personagem de Tarcísio Filho fica sem o que queria, mas também não vai parar na cadeia.

Para sua sorte, ele consegue responder por seus crimes em liberdade e é defendido pela advogada Sofia (Patrícia França), por quem se apaixona. Ele pede a moça em casamento no final da novela. Ela aceita, mas com a condição que ele andará na linha ou ela o mandará para a cadeia.

Já Olga, não consegue derrotar Aninha e ficar com Danilo, o que tentou durante toda a novela, e se torna manicure para sobreviver. Ela se casa com o soldado Peixoto, a quem sempre desprezou, mas acaba se apaixonando por ele na noite de núpcias. O rapaz para de ser um capacho da garota e começa a mandar nela após o casamento.

Leia também - Estreias do Globoplay de maio de 2023 tem Barriga de Aluguel e Esperança