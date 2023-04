Márcia e Timóteo se casam em Chocolate com Pimenta?

Materialista e com o sonho de ter uma vida "chique", a personagem de Drica Moraes desprezou o primo vivido por Marcello Novaes durante grande parte da novela. O rapaz caía de amores por ela, mas a mulher só começou a dar bola para ele depois que foi chutada pelo prefeito Vivaldo (Fulvio Stefanini). No final de Chocolate com Pimenta, os dois terão um desfecho inusitado.

Márcia e Timóteo se casam e tem filhos

Na reta final da novela, Márcia e Timotéo então dão início a um romance, que conta é claro com obstáculos. Após a moça finalmente se render aos sentimentos que tem pelo primo, Timotéo não a aceita logo de cara. Primeiro, ele quer que ela prove que mudou como pessoa. O caipira faz com que a amada comece a realizar algumas tarefas no sítio, como tirar leite de vaca e até dar banho nos porcos. A nariz empinado não gosta da ideia e vive brigando com Timotéo, mas acaba cedendo aos seus pedidos.

Próximo ao desfecho da novela, Márcia aceita se casar com Timotéo, mas quem dá para trás dessa vez é o caipira. A mulher corre atrás do namorado e é ela quem faz o pedido. Os dois finalmente firmam um noivado e começam os preparativos para a cerimônia.

Neste ponto da história, Marcia já não é mais dona do salão. Ela vende seu empreendimento para Marieta (Tânia Bondezan), a mulher do delegado. Apesar de amar o salão, ela decide passá-lo para frente para ajudar Aninha (Mariana Ximenes), que perde tudo depois que Jezebel lhe dá um golpe e rouba fábrica.

Aninha começa a empreender sozinha e busca fabricar novos bombons, de receitas secretas deixadas por Ludovico, mas não tem dinheiro. Márcia tenta vender as joias que ganhou do prefeito, mas descobre que os presentes eram falsos e não valiam nada. Por isso, resolve sacrificar seu único bem para salvar a situação bancária da prima.

Como vai ser o casamento de Márcia e Timóteo?

O casamento de Márcia e Timóteo acontece no capítulo 186 da versão original de Chocolate com Pimenta. No começo do episódio, a personagem de Drica Moraes fica insegura e pensa em cancelar tudo. Ela corre atrás da avó Carmem (Laura Cardoso) e lamenta sobre o tipo de vida que terá ao lado do caipira: "Timóteo não é para minha pessoa, sou chique".

"Mas Márcia, olha para mim e fala: você gosta do Timotéo, não gosta?", questiona a idosa. A prima de Aninha começa a avaliar todas as qualidades do amado e lista tudo o que gosta nele. Carmem aconselha a neta e Márcia cai na real após a conversa. Ela finalmente cede e coloca o vestido de noiva para seguir até o altar.

Porém, após o susto inicial, o casamento não segue sem novos problemas. Durante o aguardado momento do sim na frente do padre, Márcia desdém do noivo e comenta: "é... na falta de coisa melhor né". A noiva surpreende os convidados e Timotéo se revolta: "quem não casa mais sou eu, pronto".

Uma confusão toma conta da cerimônia, mas o padre alerta que Timotéo não pode voltar atrás, pois já disse sim. Os noivos continuam discutindo, até que Márcia pede ao religioso: "casa logo a gente antes que eu me arrependa". "Vou considerar isso um sim", declara o padre, que logo sela a união.

Durante a festa, o ex de Márcia, o prefeito Vivaldo, aparece para arranjar confusão. Ele leva flores ao casal e faz um discurso para seus eleitores. Márcia se irrita e ameaça jogar o bolo no rosto do traidor.

Ela é segurada pelo novo marido e cede, alegando que não irá destruir um bolo elegante que foi feito pelas mãos de Aninha. Porém, alguns segundos depois, resolve destruir um pudim e joga no rosto do prefeito, que se revolta em meio as risadas de Timóteo e outros convidados. O casal então expulsa o prefeito, que sai da festa irado.

A festa continua e depois o casal parte para a lua de mel, que acontece no curral da fazenda, para o horror de Márcia. A mulher se irrita logo de cara, mas depois aceita.

Márcia engravida algum tempo depois e dá luz ao filho do casal no último capítulo. Alguns meses se passam e ela aparece grávida de novo e brigando com o marido por conta dos modos do filho, que gosta de brincar no chiqueiro.

