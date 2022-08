Antes e depois do elenco de Chocolate com Pimenta, 19 anos após estreia

Antes e depois do elenco de Chocolate com Pimenta, 19 anos após estreia

Chocolate com Pimenta é a principal candidata para ocupar a faixa das 14h45 da TV Globo, substituindo O Cravo e a Rosa, de acordo com o Notícias da TV. A previsão é que o folhetim de Walcyr Carrasco estrelado por Mariana Ximenes e Murilo Benício retorno às telinhas a partir de setembro. Exibido originalmente entre setembro de 2003 e maio de 2004, a produção deixou saudade em muita gente e já ganhou algumas reprises. Para se preparar para o possível retorno da novela, nada melhor do que saber o elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois.

+Quais os atores de Chocolate com Pimenta que já morreram?

Mariana Ximenes do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois

Mariana Ximenes foi a protagonista Ana Francisca na trama de Walcir Carrasco. Ela era uma menina humilde e ingênua que se mudava para a fictícia cidade de Ventura depois da morte do pai. Considerada um “patinho feio”, ela ainda consegue conquistar a atenção do rapaz mais cobiçado da cidade, Danilo (Benício). Porém, seu romance se torna alvo de Olga (Priscila Fantin), que deseja separá-los.

Hoje, Mariana Ximenes está com 41 anos de idade e continua mais ativa do que nunca. A atriz esteve na série Turma da Mônica, agora em 2022, como madame Frufru, atuou em L.O.C.A, Caminho dos Sonhos e Capitu e o Capítulo em 2021, além de aparecer na faixa das 18h entre 2021 e 2022 com a novela Nos Tempos do Imperador.

Murilo Benício

Murilo Benício é um rosto que não sai das telinhas da Globo. Depois de aparecer nas reprises de TiTiti e O Clone, que foram exibidas entre 2021 e 2022 no Vale a Pena Ver de Novo, o ator também aparece na produção inédita Pantanal, no horário nobre da emissora. Antes de viver o vilão Tenório no remake, ele esteve em Amor de Mãe (2019 – 2021), também na faixa das 21h.

Na trama de Chocolate com Pimenta, Benício foi o cobiçado Danilo. Após conhecer Ana Francisca, dá início a um romance com a menina, mas tudo dá errado por causa de Olga. Os dois então se separam e a mocinha acaba sendo pedida em casamento por Ludovico (Ary Fontoura), que vê o desespero da jovem ao descobrir uma gravidez após o término com Danilo.

Priscila Fantin foi vilã do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois

Priscila Fantin foi uma das vilãs da trama, a mimada Olga. Filha do delegado Terêncio, ela faz de tudo para poder se casar com Danilo, por quem é apaixonada. A jovem é responsável por uma das cenas mais lembradas da novela, em que Ana Francisca é humilhada na escola ao ser alvo de uma armação que deixou a garota cheia de uma gosma verde.

Priscila Fantin hoje está com 39 anos e é casada com o ator, diretor e produtor Bruno Lopes. A atriz se dedicou a um espetáculo de teatro ao lado do marido em 2022 e está longe das novelas desde 2019, quando atuou em Malhação. Antes disso, seu último papel em um folhetim havia sido Diana em Êta Mundo Bom.

Kayky Brito

Kayky Brito ficou marcado na novela Chocolate com Pimenta por conta da personagem Bernadette. Na verdade, Bernadete era um menino, mas foi criado como menina por Jezebel e não sabia de verdade suas origens. Ao longo da trama, ele vai descobrindo quem realmente é, o que acaba gerando momentos inusitados.

Kayky Brito tinha apenas 15 anos quando o folhetim foi ao ar e fez sucesso no papel. Hoje, o ator está com 33 anos. Nos últimos tempos, o famoso participou da novela Gênesis (2021), na Record, do filme Socorro, Virei uma Garota! (2019) e a novela Verão 90 (2019), na TV Globo.

Ary Fontoura

Ary Fontoura aparece na lista do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois e deu vida ao ricaço Ludovico. Ele era dono da fábrica de chocolates da cidade e se aproximou de Ana Francisca quando ela se tornou faxineira de sua fábrica. No começo, a mocinha não sabia que ele era o dono do lugar e pensava que Ludovico era apenas um funcionário da empresa. Eles acabam ficando amigos e quando Ana Francisca aparece sozinha e grávida, ele propõe que ela se case com ele, para que a criança não nasça como uma bastarda.

Atualmente, Ary está com 89 anos e não está aposentado. Em 2021, o ator apareceu em Pode Entrar e Sob Pressão. Antes disso, ele atuou nas novelas Salve-se Quem Puder (2020), A Dona do Pedaço (2019) e Orgulho e Paixão (2018).

Caco Ciocler

Caco Ciocler interpretou Martim no elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois. O famoso viveu um personagem bonito, misterioso e sedutor que aparecia ao longo da novela e ia parar no caminho de Ana Francisca. Os dois acabam se tornando amigos e ele ajuda a mocinha.

Hoje com 50 anos de idade e casado com a psicóloga Paula Cesari, Caco Ciocler esteve recentemente na faixa das 21h da TV Globo com a novela Pantanal, em que viveu Gustavo. Ele atuou em Caminho dos Sonhos em 2021, esteve na série Unidade Básica nos últimos anos e também foi João Aranha em Éramos seis (2019).

Elizabeth Savalla

Elizabeth Savalla ganhou em Chocolate com Pimenta uma de suas personagens mais lembradas, Jezebel. Ela era uma vilão que morria de ódio de Ana Francisca e planejava um golpe para conseguir a fortuna da mocinha.

Elizabeth Savalla na ativa atualmente e está com 67 anos de idade. Recentemente, a atriz esteve na faixa das 19h da Globo com a produção Quanto Mais Vida Melhor, em que vivia a mãe de um dos protagonistas, Nenê (Vladimir Brichta). Nos últimos anos, ela também atuou em Pega Pega (2019), Êta Mundo Bom (2016), Alto Astral (2014 – 2015), e Amor À Vida (2013 – 2014).

Guilherme Vieira na lista do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois

Guilherme Vieira tinha 11 anos quando foi Tonico na novela e aparece na lista do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois. O garoto era filho de Ana Francisca com Danilo e nesta época o ator já estava em sua segunda novela. A primeira foi O Beijo do Vampiro, de 2002, em que ele interpretou Juninho.

Guilherme vai completar 30 anos em outubro de 2022 e não atua mais. Hoje, ele é executivo e está longe da televisão desde 2010. Seus últimos trabalhos foram Cama de Gato (2009 – 2010), O Profeta (2007) e A Lua me disse (2005).

Marcela Barrozo

Marcela Barrozo interpretou Estela/Estelinha na trama da novela de Walcyr Carrasco. Na época, ela tinha 11 anos de idade. Hoje, Marcela está com 30 anos e continua atuando. Recentemente, a famosa esteve na Record TV com a personagem Uriala, uma jovem que disputava o amor de Isaque (Guilherme Dellorto). Na emissora de Edir Macedo, ela também apareceu em Os Dez Mandamentos (2016), José do Egito (2012), Pecado Mortal (2013), entre outros.

Luiz Antônio Nascimento

Depois de ser o famoso Buscapé em O Cravo e a Rosa, Luiz Antônio interpretou o Jóia em Chocolate com Pimenta, ambas obras de Walcyr Carrasco. Hoje, o ator está com 35 anos de idade, é casado com a cineasta Lívia Santhiago, e abriu uma escola de teatro. Ele é sócio fundador da L2 In Cena e além de ator, também se tornou produtor e diretor teatral. Seus últimos trabalhos na frente das câmeras foram Fala Sério, Mãe (2017), A Saga da Alma de um Poeta (2015), O Concurso (2013) e Malhação (2012).

Marcello Novaes

No final da lista do elenco de Chocolate com Pimenta antes e depois está o ator Marcello Novaes, que interpretou Timóteo na trama da novela. Ele fazia parte da família caipira de Ana Francisca.

Atualmente, o ator está com 59 anos de idade. Seu trabalho mais recente é a novela das 18h, Além da Ilusão, em que ele interpreta Eugênio, paixão de Violeta (Malu Galli) e alvo dos desejos da vilã Úrsuça (Bárbara Paz). Antes deste projeto, ele atuou também em Diário de Um Confinado (2020), O Sétimo Guardião (2018) e O Outro lado do Paraíso (2017 – 2018).

Leia também

Elenco Rei do Gado hoje: como estão os atores 26 anos depois