Cláudio Corrêa e Castro, o Conde Klaus, está entre os atores que Chocolate com Pimenta (2003) que já morreram - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quais os atores de Chocolate com Pimenta que já morreram?

Chocolate com Pimenta (2003) é uma das novelas cotadas para substituir O Cravo e a Rosa na grade vespertina da Globo. Exibida pela primeira vez há quase vinte anos, alguns dos atores que fizeram parte do folhetim já nos deixaram nas últimas décadas. Relembre quais os atores de Chocolate com Pimenta que já morreram.

Atores de Chocolate com Pimenta que já morreram: Cláudio Corrêa e Castro, o Conde Klaus

Cláudio Corrêa e Castro interpretou o Conde Klaus em Chocolate com Pimenta. O ator faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos, por falência múltipla de órgãos. Ele sofria de obesidade excessiva, hipertensão e diabetes e estava internado após passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio.

Seu último trabalho na televisão foi em 2004, quando interpretou o Dr. Afonso no sucesso Senhora do Destino. Com mais de 30 anos de carreira como ator, atuou em dezenas de títulos da emissora, incluindo Kubanacan (2003), Esperança (2002), A Padroeira (2001), O Cravo e a Rosa (2001) e mais.

Hilda Rebello, a Matilde

A Matilde de Chocolate com Pimenta foi interpretada por Hilda Rebello, falecida em dezembro de 2019, aos 95 anos. Ela estava internada para tratar uma infecção respiratória e morreu em decorrência de complicações da doença.

Hilda era mãe de Jorge Fernando, que também participou de Chocolate com Pimenta e morreu em outubro do mesmo ano. O último trabalho da veterana na televisão foi em 2016, quando participou de Haja Coração, novela da Globo.

Seu primeiro papel na emissora foi em 1989, quando atuou em Que Rei Sou Eu. A atriz seguiu na emissora desde então esteve em dezenas de títulos, incluindo Guerra dos Sexos (2012), Ti Ti Ti (2010), Sete Pecados (2007) e Alma Gêmea (2005).

Lucy Mafra, a Vanusa

Lucy Mafra, a Vanusa da trama de Walcyr Carrasco, faleceu em dezembro de 2014, aos 60 anos. A atriz ficou internada cerca de dois meses em decorrência de uma pneumonia e neoplasia de pulmão, mas não resistiu.

Esteve por último na novela América, em 2005 – a atriz já estava afastada há quase dez anos da TV quando morreu e passou seus últimos anos de vida em depressão após a morte de sua mãe. Lucy deixou a Globo após ser acusada de furtar objetos de bolsas e armários das atrizes do folhetim de Glória Perez.

Outros trabalhos da atriz incluem as novelas Senhora do Destino (2004), Kubanacan (2003), O Clone (2001), Por Amor (1997) e mais.

Jorge Fernando, o Palhaço Crispim

O famoso ator e diretor Jorge Fernando faleceu em dezembro de 2019, aos 64 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa.

O artista trabalhava na Globo desde a década de 70 e dirigiu mais de 30 produções, incluindo as novelas Rainha da Sucata (1990) e Alma Gêmea (2005). Seu último trabalho como ator e diretor foi em 2019, quando esteve à frente de Verão 90, folhetim das 19h.

Jardel Mello, o Romão

Jardel Mello interpretou Romão em Chocolate com Pimenta. O ator e diretor faleceu em fevereiro de 2008, aos 71 anos, devido à problemas no coração. O famoso sofreu um infarto durante uma cirurgia para desobstrução da artéria coronária e não resistiu.

Seu último trabalho foi em 2006, quando atuou em O Profeta. Como ator, trabalhou em títulos que incluem Cabocla (2004), Kubanacan (2003), Malhação (2002), Uga Uga (2000) e mais. Também dirigiu telenovelas como O Rebu (1974), Pecado Capital (1975), O Pulo do Gato (1978) e mais.

Miriam Pires, a parteira

Miriam Pires fez uma pequena participação em Chocolate com Pimenta como a parteira que ajudou Graça (Nívea Stelmann) a trazer seu filho ao mundo. A atriz faleceu aos 77 anos, em setembro de 2004, vítima de toxoplasmose.

Esteve por último em Senhora do Destino (2004). Seus outros trabalhos foram Kubanacan (2003), Mulheres Apaixonadas (2003), Um Anjo Caiu do Céu (2001) , Uga Uga (2000), entre outros títulos.

Carlos Alberto, o juiz Almerindo

A participação de Carlos Aberto no folhetim também foi pequena – ele interpretou o juiz Almerindo. O ator morreu em maio de 2007, aos 82 anos, vítima de câncer.

Chocolate com Pimenta foi sua última participação na TV. Nas décadas de 60 e 70, foi galã das novelas Um Rosto de Mulher (1965), Eu Compro Esta Mulher (1966), O Rei dos Ciganos (1966), A Sombra de Rebeca (1967), Passo dos Ventos (1968) e A Ponte dos Suspiros (1969).

Também trabalhou na Manchete, estrelando Brida (1998), Mandacaru (1997), Xica da Silva (1996), Kananga do Japão (1989) e mais.