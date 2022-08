Elenco Rei do Gado hoje: como estão os atores 26 anos depois

Grande parte do elenco Rei do Gado hoje segue trabalhando em novelas. Com Antônio Fagundes, Patrícia Pillar, Glória Pires, Raul Cortez e outros atores conhecidos do público, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi um sucesso no final da década de 90 e segue na memória afetiva da audiência. Veja como está o elenco atualmente.

Antônio Fagundes, o Bruno Mezenga – Elenco Rei do Gado hoje

Antônio Fagundes interpretou o protagonista Bruno Mezenga em O Rei do Gado. Apesar de ser casado com Nena (Vera Fischer) e pai de Henrique (Leonardo Brício), se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar) ao acolher a jovem em sua fazenda.

Hoje, Fagundes tem 73 anos de idade e não trabalha mais na Globo após decidir não renovar o contrato com a emissora. Ele foi cotado para interpretar o Velho do Rio em Pantanal, mas não aceitou as condições oferecidas. Seu último folhetim na emissora foi em 2019, quando atuou em Bom Sucesso. Atualmente, está em cartaz com a peça Baixa Terapia.

Patrícia Pillar, a Luana

Patrícia Pillar foi Luana, moça simples que ficou órfã após sua família morrer em um acidente. Se envolve intensamente com Bruno após começar a trabalhar em sua fazenda como empregada.

Aos 58 anos, a atriz está fora da Globo desde 2021 mas tem se dedicado a outros projetos nos bastidores de produções para TV e outras áreas artísticas. Sua última aparição nas telinhas foi em 2020, quando fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder como ela mesma. Quem estiver com saudades de assistir Patrícia pode acompanhá-la como Flora na reprise de A Favorita (2008) no Vale a Pena Ver de Novo.

Glória Pires, a Marieta/Rafaela – Elenco Rei do Gado hoje

Glória Pires interpretou Rafaela em O Rei do Gado. Sua personagem era uma das mais misteriosas da trama e, aos poucos, começa a revelar quem realmente é.

A atriz hoje tem 58 anos. Fez uma pequena participação recentemente em Além da Ilusão, novela das 18h, na qual interpretou a psiquiatra Nise da Silveira. Seu último papel em novelas foi em 2019, quando atuou em Éramos Seis. O Outro Lado do Paraíso (2017), Babilônia (2015) e Guerra dos Sexos (2012) foram seus folhetins mais recentes.

Carlos Vereza, o Senador Caxias – Elenco Rei do Gado hoje

Carlos Vereza viveu o Senador Caxias, um político honesto, idealista e responsável, muito amigo do protagonista Bruno Mezenga.

O ator hoje está com 83 anos de idade e há tempos não aparece nas telinhas. Seu último papel foi em 2018, no seriado Sob Pressão, vivendo o Coronel Botelho. Anteriormente, atuou em Os Dias Eram Assim (2017), Velho Chico (2016) e Além do Tempo (2015).

Stênio Garcia, o Zé do Araguaia

Stênio Garcia interpretou o capataz da fazenda de Bruno Mezenga. É um homem simpático, de uma lealdade absoluta ao patrão. Ele cuida de Luana como se fosse sua filha quando a moça chega no local.

O famoso está com 90 anos de idade. Nos últimos anos, fez apenas pequenas participações em produções da Globo. Filhas de Eva (2021), Deus Salve o Rei (2018), Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Totalmente Demais (2015). Sua última novela de fato foi há dez anos atrás, quando interpretou Arturo em Salve Jorge (2012).

Vera Fischer, a Nena – Elenco Rei do Gado hoje

Nena, vivida por Vera Fisher, é a esposa de Bruno e mãe de Henrique. É uma mulher forte e batalhadora, muito amorosa com o marido e o filho.

Hoje com 70 anos, a atriz está fora da Globo desde o ano passado quando não teve seu contrato renovado com a emissora. Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando participou de Espelho da Vida (2018). Outros trabalhos mais recentes foram Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e Salve Jorge, há dez anos.

Leonardo Brício, o Henrique

Leonardo Brício interpretou Henrique, filho único de Bruno e Nena. É rústico como os pais e se tornou o braço direito do fazendeiro na lida. Ao longo da novela, se apaixona por Giovanna (Letícia Spiller), filha da família rival.

O ator hoje tem 59 anos de idade. Esteve por último no seriado Arcanjo Renegado, do Globoplay. Anteriormente, esteve em novelas da Record como Rei Davi (2012), Chamas da Vida (2008) e Luz do Sol (2007).

Letícia Spiller, a Giovanna

Giovanna, personagem de Letícia Spiller, é da família rival dos Mezengas, mas isso não impede que ela e Henrique se apaixonem perdidamente. Quando a família descobre o relacionamento dos jovens, a mocinha enfrenta a todos para fugir com seu amor.

Spiller hoje tem 49 anos de idade e deixou a Globo em 2021, após 29 anos trabalhando na emissora. Antes de deixar a empresa, esteve por último em O Sétimo Guardião (2018), no papel de Marilda.