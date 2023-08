Energia ruim? Mãe de Caio dá pista de que é a vilã da novela Terra e Paixão

Agatha (Eliane Giardini) retornou para Nova Primavera, o que tem sido uma felicidade para Caio (Cauã Reymond) e um tormento para Irene (Gloria Pires). A volta da mulher marcou uma das maiores reviravoltas de Terra e Paixão, já que todos pensavam que ela estava morta, e não para por aí. Com intenções pouco claras e uma aparente máscara de boazinha, a mãe de Caio terá atitudes cada vez mais questionáveis e ainda pode se mostrar uma grande vilã na história.

O que a mãe de Caio vai fazer em Terra e Paixão?

Entre o público, muito se acredita que Agatha é a vilã da novela e os próximos capítulos indicam que a mãe de Caio é tão boa assim. O primeiro sinal será o encontro da mãe de Caio com Jonatas (Paulo Lessa), que também é seu filho. O rapaz ficará revoltado ao descobrir que foi abandonado pela personagem de Eliane Giardini e não aceitará bem a situação.

Agatha chegará de forma mansa, com um presente em mãos, assim como fez com Caio, mas será rejeitada pelo rapaz, o que a deixará revoltada, segundo mostra apuração da coluna Splash, do UOL, de agosto. Quando estiver sozinha, a vilã dará tchau para a doce postura de inocente e reclamará que com Jonatas "não será fácil". Ao que tudo indica, a personagem quer algo a mais do que só a proximidade com o filho mais velho e pode estar bolando algum outro plano.

Além disso, Agatha vai ter mais atitudes que a deixarão com cara de vilã nos próximos capítulos. Jurecê (Daniel Munduruku) vai ver uma sombra sobre a cabeça da mãe de Caio e desmaiará, segundo adiantam os resumos. A energia da mulher não permitirá nem que ela consiga entrar na oca do pajé, o que deixará Caio preocupado.

Outra pista da provável vilania da personagem de Eliane Giardini é que a mulher vai se fingir de santa e coitada para conseguir dinheiro com Antônio (Tony Ramos) e Caio. Ela contará mais uma vez sua triste história e o fazendeiro decidirá criar uma conta para Agatha e prometerá depositar uma mesada para a ex. Caio também ficará sensibilizado pela mãe e lhe dará um valor mensal.

Enquanto estiver enchendo os bolsos com o dinheiro do filho e do marido e tentando conquistar Jonatas, ela deverá mostrar cada vez mais sua verdadeira face. A própria atriz Eliane Giardini adiantou para o Encontro com Patrícia Poeta, no 17 de agosto, que acredita que Agatha será vilã na história, baseado nos roteiros que tem recebido dos próximos capítulos.

Entre os fãs da novela Terra e Paixão, circula na web a teoria que Agatha não foi presa injustamente. Há quem acredite que será revelado no futuro da trama que ela matou o amante, o médico Evandro, de propósito depois de forjar sua morte e fugir de Nova Primavera.

Após o encontro de Jonatas com Agatha, o personagem de Paulo Lessa ficará muito desconfiado da mãe de Caio e tentará alertar o meio-irmão que a mulher pode ser uma interesseira e golpista. No entanto, o filho de Antônio não o escutará, o que deixará Jonatas muito irritado, segundo apuração de Anna Luiza Santigo na coluna Play, do O Globo, em agosto.

Como Caio não aceitará as acusações de Jonatas, o filho de Gentil resolverá prejudicar o meio-irmão. Revoltado, ele ligará para Graça (Agatha Moreira), que propôs que eles tentassem separar Caio e Aline (Barbara Reis), e voltará atrás na decisão de não afetar o casal.

Jonatas reclamará que ser "bonzinho" não o levará a lugar nenhum e que então ele tentará ganhar de outra forma. A dupla se unirá para acabar com a felicidade dos pombinhos vividos por Cauã Reymond e Barbara Reis e começará a colocar alguns planos em ação. Segundo os resumos, Graça mandará Jonatas ficar próximo de Aline para causar ciúmes em Caio, enquanto ela tentará seduzir o filho de Antônio e deixará uma peça íntima no sofá do rapaz para causar discórdia entre o casal.

