Antônio morre Chamas da Vida? Rapaz tem embate com Vilma

O personagem de Dado Dolabella não tem o melhor dos finais na novela Chamas da Vida. Na obra de Cristianne Fridman, o rapaz confronta Vilma (Lucinha Lins) depois de mais uma das maldades da vilã, mas acaba atingido por um tiro. Antônio morre Chamas da Vida? Personagem se despede da amada Beatriz (Andreia Horta) e os irmãos enquanto espera por uma ambulância.

Antônio morre Chamas da Vida da Record TV?

Antônio morre Chamas da Vida depois de tentar atirar em Vilma e brigar com a vilã com uma arma em mãos. Tudo acontece porque Vilma conseguiu que Pedro (Leonardo Brício), irmão de Antônio, perdesse a guarda dos irmãos mais novos. Antônio então vai até a casa da malvada e a ameaça. Ele diz que irá matá-la antes que cause mais danos a sua família. Porém, tudo dá errado.

Antônio e Vilma discutem e a vilã provoca. “Que cena mais patética. Você anda vendo muito desenho animado violento?” “Cala a boca sua filha da mãe”, grita o rapaz. Darlene (Claudiana Cotrim), empregada de Vilma, pede que Antônio pense bem e não estrague sua vida por causa da vilã.

“Ela já estragou a vida de muita gente Darlene e agora vai pagar”, afirma Antônio. Vilma oferece dinheiro, mas Antônio quer saber de vingança. Beatriz também tenta dissuadir o namorado, mas não consegue. Quando percebe que o rapaz está decidido, Vilma aproveita um momento de distração de Antônio e tenta puxar a arma de sua mão.

Os dois começam a brigar pelo revólver, até que todos ouvem o disparo. Logo, Antônio está no chão. Beatriz se desespera e pede que o avô, Dionísio (Umberto Magnani), chame uma ambulância. Vilma repete diversas vezes que não teve culpa pelo acontecido.

Neste momento, os irmãos de Antônio chegam até a casa de Vilma e Viviane (Letícia Colin) lamenta: “por que você foi fazer essa besteira Antônio?” “Aguenta mais um pouco Antônio, por favor”, diz o outro irmão do rapaz, Rafa (João Vithor). Pedro também tenta manter Antônio acordado.

“Só queria ajudar”, diz Antônio, que pede perdão para os irmãos e para Beatriz. “A gente não vai conseguir casar”, lamenta o rapaz para a personagem de Andreia Horta. Os dois trocam declarações de amor e Beatriz pede que Antônio lute. Porém, Antônio perde as forças e morre antes que consiga atendimento médico.

Pedro se desespera e pega o irmão no colo. Ele grita e pede que Antônio acorde, mas é tarde demais. Antônio morre Chamas da Vingança e o momento é regado a lágrimas e gritos.

Beatriz fica com quem no final da novela?

Beatriz começou a novela namorando Diego (Edgard Boggis), um rapaz charmoso e romântico que era seu colega de trabalho na produtora de vídeo que abriu em parceria com sua melhor amiga, Carolina (Juliana Silveira). Depois, ela se apaixonou por Antônio, que acaba morrendo. Com a partida do personagem de Dado Dolabella, a jovem fica sozinha no desfecho do folhetim.

No final da trama, ela conversa com Léo (Rafael Queiroga) no cemitério, enquanto eles visitam os túmulos de Manu (Juliana Lohman) e Marreta (Victor Hugo), seus amigos. Ela conta para o rapaz que vai deixar a cidade de Tinguá depois que resolver o que precisa.

“Não vai nem no casamento da Carolina?”, pergunta o amigo. A jovem diz que não. “Vou sentir sua falta”, comenta Léo. “Eu também”, diz Beatriz. Os dois se abraçam e a moça vai embora.

