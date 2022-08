Interpretado por Antônio Grassi, o personagem Walter tem um final nada feliz na novela Chamas da Vida. Pai de Carolina (Juliana Silveira) e marido de Arlete (Jussara Freire) ele é pego em uma emboscada e acaba morrendo em uma explosão na trama do folhetim da Record. Quem matou Walter em Chamas da Vida se torna um grande mistério da trama e suspeitos ficam sob os holofotes.

Na novela da Record quem matou Walter em Chamas da Vida?

O incendiário misterioso foi quem matou Walter em Chamas da Vida. Na exibição original da novela, esse incendiário foi revelado ser Léo (Rafael Queiroga), pichador de rua e membro de uma gangue na história do folhetim. Fingido e mau-caráter, Léo mentia para os pais, que acreditavam que ele era uma boa pessoa, mas a verdade era que o rapaz era o temido Fênix, o incendiário que ninguém sabia a real identidade até o desfecho da trama. Além disso, ele contava com a ajuda de sua irmã Darlene (Claudiana Cotrim) em seus planos.

Durante a trama, a vilã Vilma foi a principal suspeita da morte do pai de Carolina. Porém, no último capítulo, a revelação definitiva de quem matou o Walter em Chamas da Vida acontece para que não sobrassem dúvidas sobre o autor do crime. “Você matou o Walter, o Miguel, a Andressa, a Arlete”, reclama a mulher em uma ligação com o incendiário. “Você teria feito o mesmo Vilma”, diz o vilão.

Para quem não lembra, Walter morreu porque foi até uma casa em que aconteceria um encontro entre sua esposa Arlete e Vilma. O plano de Arlete era enganar a vilã, para que ela confessasse seus crimes enquanto gravava tudo. Porém, Arlete não comparece ao encontro e o incendiário vai até o local antes da chegada de Walter e logo vai embora.

Quando o empresário chega, ele abre a porta e em seguida acende a luz, o que causa uma explosão, já que o incendiário deixou gás vazando na casa antes de ir embora.

Final alternativo – 1ª reprise ganhou um incendiário misterioso diferente

No final da exibição original da novela, que aconteceu em 2009, Léo foi quem matou Walter em Chamas da Vida. Porém, o desfecho da primeira reprise da produção, em 2016, foi diferente. Como a Record gravou vários desfechos na época em que exibiu o folhetim, decidiu transmitir um de seus finais alternativos durante a reprise.

Nesta segunda versão, quem matou Walter em Chamas da Vida foi Tomás, papel de Bruno Ferrari. Neste final alternativo, o filho de Vilma foi o incendiário misterioso, responsável pela morte do personagem de Antônio Grassi e muitos outros.

Nestas cenas, a revelação acontece da mesma forma, durante uma ligação entre o vilão e Vilma. A única mudança exibida na reprise foi o responsável pelos incêndios e explosões ao longa da trama, que neste caso foi Tomás. Essa atitude de exibir finais diferentes em reprises é comum para a Record, que já tomou a mesma atitude nas reexibições de A Escrava Isaura e Topíssima, por exemplo. Ainda não se sabe qual será o final exibido na reprise de Chamas da Vida de 2022.

E qual foi o final de Vilma

Principal suspeita de ser quem matou Walter em Chamas da Vida, é descoberto no final da trama que Vilma não foi a responsável pelo crime, no entanto, isso não significa que a vilã ganhou redenção e um desfecho feliz. Pelo contrário, a personagem de Lucinha Lins se dá mal no último capítulo da trama.

Na reta final da novela, as maldades e crimes que Vilma cometeu ao longo da história são reveladas e ela vai parar na cadeia. Atrás das grades, ela recebe um pacote com um ursinho de pelúcia e um telefone. Ela então atende uma ligação e descobre que é do incendiário misterioso, que se revela para ela.

Após a ligação, ela abre o ursinho e encontra uma bomba. O cronômetro mostra que restam poucos segundos para a detonação e Vilma não tem chance de fazer nada. Em seguida, acontece uma explosão em sua cela e ela morre.