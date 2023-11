Antônio morre em Terra e Paixão? Pistas indicam que vilão está doente

Pistas de que Antônio (Tony Ramos) pode estar com uma doença grave começarão a ser dadas para o público nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A primeira que vai notar que há algo errado com o ricaço é Agatha (Eliane Giardini), e logo Luigi (Rainer Cadete) também vai desconfiar que o vilão está escondendo uma doença, por isso a pressa para escolher um sucessor. Com a novela entrando na reta final, é possível que o crápula tenha um desfecho trágico.

Antônio está doente na novela?

Antônio começará a demonstrar dificuldade para respirar na frente de Agatha, que comentará com Angelina (Inez Viana) sobre o estado de saúde do ex-marido. No mesmo capítulo, o ricaço avisará para Irene (Glória Pires) que escolheu Luigi como seu sucessor. Tamanha pressa para que um substituto seja anunciado faz com que Luigi comente com Emmy (Cláudia Raia) que o sogro possa estar escondendo um diagnóstico grave. Além disso, o vilão vai passar mal e será socorrido pelo italiano.

Por enquanto, esses serão os indícios de que Antônio possa morrer no final de Terra e Paixão. É comum que os crápulas de novelas das nove tenham um final trágico depois de tanto infernizarem a vida dos mocinhos. Além disso, seria uma forma de justificar o por quê o fazendeiro quer tanto definir uma pessoa para ficar no comando dos negócios, já que em um caso comum, a partilha dos bens seria feita entre a esposa e os filhos.

O público também já desconfia que fazendeiro não vai chegar vivo até os últimos capítulos e cria teorias nas rede sociais. "Tenho pra mim que o Antônio morre no final dessa novela", publicou uma usuária do X (antigo Twitter). "O Antônio tá passando mal ou é impressão minha?", questionou outra espectadora ao comentar cenas dos próximos capítulos.

Relacionado: Aline fica grávida de Caio em Terra e Paixão

Pai de Antônio entra em Terra e Paixão

A possível doença de Antônio não será a única reviravolta na vida do vilão nos próximos capítulos. O pai do fazendeiro reaparecerá em Nova Primavera e revelará um segredo sobre o passado do filho, que o deixará inconformado.

O patriarca será interpretado pelo ator Lima Duarte, de 93 anos. A participação do famoso foi confirmada por ele mesmo em sua página no Instagram ao compartilhar uma notícia de que o personagem faria parte dos capítulos finais da trama.

Ainda não há informações sobre o que o pai de Antônio esconde, mas a revelação desse segredo fará com que Aline (Barbara Reis) recupere as terras e coloque um fim na guerra contra o fazendeiro.

O público especula que há um parentesco entre Antônio e Aline ou com Samuel (Ítalo Martins), marido da protagonista morto a mando do ricaço no primeiro capítulo. "Esse marido da Aline que morreu pediria ser irmão do Antônio", especulou uma internauta. "Ela era cunhada dele, parece que o Antônio é irmão do ex marido da Aline", publicou outra. "Nessa zona que a Agatha fez o Caio ser filho do Gentil não seria absurdo. E como Petra também não deve ser filha do Antônio, ele não é pai de NINGUEM. Porém, Jussara trabalhou lá por anos. Ou seja, a única herdeira dele pode ser a Aline, a SUCESSORA", teorizou mais um tuiteiro.

Enquanto o público não descobre qual é o segredo do passado de Antônio, serão mostradas as cenas em que o pai de Caio (Cauã Reymond) descobre que Irene está o traindo com Vinícius (Paulo Rocha). Revoltado, o ricaço humilhará a mulher, pedirá o divórcio e decidirá se casar com Agatha.

Relacionado: Após tiro, o que acontece com Jonatas em Terra e Paixão