Aline fica grávida de Caio em Terra e Paixão

Aline (Barbara Reis) descobrirá que está grávida nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A mocinha começará a passar mal em cenas que vão ao ar na próxima semana e será levada ao hospital, onde descobrirá que espera um filho de Caio (Cauã Reymond).

Como Aline descobre a gravidez em Terra e Paixão

Em cenas que vão ao ar a partir de segunda-feira, 30, Aline começará a passar mal e será o primeiro sinal de que está grávida. A primeira a ficar cismada é Jussara (Tatiana Tiburcio), que logo desconfiará que algo está acontecendo com a filha. Depois, Jurecê (Daniel Munduruku) dirá a Caio que uma coisa boa irá acontecer na vida de Aline, conforme divulgado no resumo do Gshow.

Aline vai desmaiar enquanto está em um trator em movimento, mas será socorrida por Caio. A mocinha será levada ao hospital por Lucinda (Débora Falabella), onde descobrirá que está grávida.

A notícia vai assustar a protagonista, que continuará em meio ao imbróglio judicial com a família La Selva. Separada de Caio, a viúva pedirá para a gerente da Cooperativa não contar nada ao primogênito.

A mocinha deve continuar escondendo a gravidez de sua amado ao menos até metade de novembro. Um dos motivos para Aline manter a discrição é o medo de Antônio (Tony Ramos), já que o rival a odeia e já tentou matá-la ao menos três vezes. Temendo que o fazendeiro faça algo contra seu filho, a protagonista guardará o segredo.

Sem saber que será pai, Caio continuará separado de Aline, apesar de sofrer longe de sua amada. Ainda não há previsão de quando o casal reatará o romance, já que a professora se recusa a se casar com o filho de seu maior inimigo.

Aline já é mãe de João (Matheus Abreu), fruto do casamento com Samuel (Ítalo Martins), morto por Antônio no primeiro capítulo do folhetim.

Aline perde as terras novamente em Terra e Paixão

Apesar da boa notícia, Aline continuará sofrendo nas mãos de Antônio. Após sair vitoriosa da audiência sobre as terras, a mocinha será alvo de um novo atentado mandado pelo fazendeiro. No entanto, Jonatas (Paulo Lessa) entrará na frente para protegê-la e será baleado em seu lugar.

Antônio também consegue uma liminar para anular a audiência. Ou seja, as terras voltam para a sua posse, mas ele ainda está proibido de continuar a extração dos diamantes. Aline também será impedida por Ramiro (Amaury Lorenzo) de entrar na propriedade.

A data do segundo julgamento ainda não está marcada. Até porque Antônio descobrirá através de Agatha (Eliane Giardini) que está sendo traído por Irene (Gloria Pires). A mãe de Caio vai conseguir provas da infidelidade da madame e levará o fazendeiro até o motel onde acontecem os encontros.

Antônio flagra Irene e Antônio e começa uma caçada contra o geólogo. O fazendeiro dá um tiro e acredita ter matado o rapaz, até porque pede para os capangas jogarem o corpo do traidor no rio.

No entanto, Jurecê encontrará o rapaz na margem do rio e o leva para a aldeia. Kaluanã, irmão de Raoni (Mapu Huni Kui), consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a Jurecê que o geólogo irá sobreviver. O geólogo de fato resiste, mas perde a memória e não terá lembranças sobre tudo o que aconteceu.

Enquanto isso, Aline cuidará de Jonatas, que fica paraplégico por conta do tiro que levou do matador. A mocinha garante que vai ajudá-lo a tocar os negócios na terra, mas a sequela deixa o rapaz extremamente desanimado, que diz que a vida não faz mais sentido.