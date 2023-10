Após tiro, o que acontece com Jonatas em Terra e Paixão

Antônio (Tony Ramos) contratou um matador de aluguel para acabar com Aline (Barbara Reis), mas o capanga vai errar o alvo e quem acabará atingido será o personagem de Paulo Lessa. O que acontece com Jonatas? Rapaz ficará entre a vida e a morte.

Jonatas morre na novela Terra e Paixão?

Jonatas vai ser atingido pelo assassino de aluguel de Antônio no lugar de Aline. O rapaz ficará em estado grave, mas sobreviverá a uma cirurgia delicada para a retirada da bala. No entanto, ele acabará paraplégico por conta do atentado. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir do dia 31 de outubro, terça-feira, mas essa história deve ir adiante e ainda ganhar muitos desdobramentos.

Tanto Jonatas quanto seus amigos e familiares ficarão devastados com a notícia que o personagem de Paulo Lessa pode nunca mais andar. Ele precisará começar uma série de tratamentos para tentar reverter sua situação, mas estará bastante deprimido, por isso vai recusar a fisioterapia.

Os resumos ainda não adiantam se Jonatas conseguirá vencer a batalha que precisará enfrentar para voltar a andar ou se ficará paraplégico até o final da história. É provável que o rapaz consiga dar a volta por cima, já que o folhetim ainda está longe de acabar e só exibirá seus últimos capítulos em janeiro de 2024, o que dá bastante tempo para novos rumos na trajetória dele.

Aline será um grande apoio para ele durante este período. Ela terminará com Caio (Cauã Reymond) e não contará para o ex que está esperando um filho dele. Não há nada nos resumos que mostre que Jonatas e ela ficarão juntos durante este período, o que indica então que ela estará a seu lado como amiga.

Quem tem chances de se relacionar com o rapaz é Graça (Agatha Moreira), com quem ele já se envolveu na história. Grande parte do público gosta da química da dupla e torce para vê-los juntos no futuro da trama de Terra e Paixão.

Antônio fará mais uma vítima em Terra e Paixão

Depois de quase matar Jonatas na tentativa de tirar Aline da jogada, Antônio tentará acabar com outra vida na novela Terra e Paixão. O vilão pegará o geólogo Vinicius na cama com sua esposa Irene (Gloria Pires), depois que Agatha (Eliane Giardini) armar para que o fazendeiro encontre os dois em um motel.

Antônio vai perseguir o geólogo com seus capangas e conseguirá atirar no amante da esposa. Depois, ele jogará o corpo do rival no rio e debochará da polícia, ao pensar que conseguirá se livrar deste novo crime.

No entanto, para a surpresa dele, Vinícius não morrerá. Muito ferido, ele ficará entre a vida e a morte e será encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku) na margem do rio. O pajé o levará para aldeia e por lá Vinícius será salvo por Kaluanã (ator ainda não divulgado), irmão de Raoni (Mapu Huni Kuî), que retirará a bala do corpo do amante de Irene.

Após Vinícius sobreviver a esta cirurgia de emergência na aldeia, o rapaz irá acordar, mas com uma surpresa para o público da novela: ele terá perdido a memória. Jurecê irá atrás de Caio e informará o herdeiro La Selva que o geólogo está vivo, mas contará que ele não se lembra de nada.

