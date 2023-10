Antônio ou Aline: quem ganha a audiência em Terra e Paixão?

A audiência sobre o caso das terras de Aline (Barbara Reis) se aproxima em Terra e Paixão. A mocinha enfrentará Antônio (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires) no tribunal, despertando ainda mais a rivalidade entre a professora e a família La Selva. O desfecho deixará o fazendeiro furioso, que partirá para a violência mais uma vez.

Aline é quem ganha a audiência em Terra e Paixão

Aline sai vitoriosa contra os La Selva após uma audiência tensa entre os personagens, palco de xingamentos e até uma traição por parte de Irene, conforme divulgado pelo resumo do Gshow. A juíza dá ganho de causa para a viúva, o que deixará Antônio ainda mais furioso e disposto a matar a rival.

Em cenas que vão ao ar a partir de sexta-feira, Aline acusará Vinícius (Paulo Rocha), Antônio e Irene de tê-la enganado para comprar as terras. A protagonista dirá que todos em Nova Primavera sabem que ela não queria se desfazer da propriedade e também acusa o fazendeiro de ser o mandante da morte de seu marido após ele se recusar a vender o terreno. "Ele é só isso, um assassino! Um assassino frio e impiedoso", revela. O poderoso fica irritado com as acusações de Aline, começa a xingar a rival e promete que fará ela pagar por ter o enfrentado.

A audiência também será marcada por uma traição de Irene contra Vinícius. Os dois combinam anteriormente qual será a versão que darão para o juiz, mas a madame tira o corpo fora para salvar a própria pele. "Agora, se por acaso o geólogo Vinícius Carvana praticou algum golpe, algum ilícito, eu também fui enganada", diz. O amante da madame fica em completo choque.

A decisão será favorável para Aline. A juíza ordenará que a família La Selva devolva as terras para a professora, que comemora, mas sofre mais uma ameaça de Antônio, que diz que isso não ficará assim.

O que vai acontecer com Aline em Terra e Paixão?

Logo após o fim da audiência, Antônio dirá para Ramiro (Amaury Lorenzo) dar as ordens para o matador de aluguel fazer o serviço. Kelvin (Diego Martins) tentará descobrir com o capataz quem é a vítima do fazendeiro, mas o capanga se negará a trair o patrão. O atentado contra Aline acontecerá ainda nesta semana.

A professora vai comemorar a vitória no bar Naitendei e, quando estiver na pista de dança, entrará na mira do atirador. Jonatas (Paulo Lessa) notará a presença do criminoso e entrará na frente da amiga para protegê-la, sendo baleado em seu lugar.

Além de ver Jonatas entre a vida e a morte, Aline ainda terá que lidar com mais uma interferência de Antônio. Isso porque o fazendeiro conseguirá uma liminar na próxima semana para anular a audiência e vai recuperar as terras. No entanto, até um próximo julgamento ser marcado, o ricaço está proibido de fazer a extração de diamantes.

Sendo assim, nos próximos capítulos, as terras vão continuar sob a posse de Antônio. O imbróglio vai se arrastar durante as próximas semanas, já que a novela desviará o foco para o caso de Irene e Vinícius. Agatha (Eliane Giardini) descobrirá que a madame trai o marido e levará o fazendeiro até o motel onde o casal se encontra para fazê-lo flagrar a traição.

Antônio ficará furioso com ambos e iniciará uma verdadeira caçada contra o geólogo. O poderoso mata Vinícius e fica noivo de Agatha, para a infelicidade de Irene.

Já Aline ficará cuidando de Jonatas no hospital, que poderá ficar paraplégico. A mocinha também dirá para Caio (Cauã Reymond) que para os dois ficarem juntos, ele deverá se afastar de Antônio de vez.

