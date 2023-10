Terra e Paixão pode ter 3º casal gay: Angelina se declara

Depois dos casais Kelvin e Ramiro e Mara e Menah, Terra e Paixão pode ganhar mais uma trama dedicada a comunidade LGBTQIA+. A atriz Inez Viana, que vive Angelina, revelou que a possibilidade existe, pois a governanta da família La Selva vai abrir seu coração para Agatha (Eliane Giardini).

Angelina se declara para Agatha em Terra e Paixão?

A arrasadora de corações Agatha vai fisgar mais um! Uma atitude de Angelina vai surpreender muita gente na novela Terra e Paixão, pois a personagem de Inez Viana, que até então nunca falou sobre sua sexualidade, dirá para Agatha que ela é o "grande amor de sua vida".

A informação foi revelada pela própria atriz em um vídeo enviado para a coluna de Vitor Gilard ao site oficial da emissora, o Gshow. Porém, os fãs de Terra e Paixão que gostam de shippar os personagens devem se acalmar, pois a famosa não confirmou que essa declaração será romântica e levantou a a possibilidade de a empregada ter apenas um grande carinho pela golpista.

"A Angelina pegou até a mim de surpresa, ela vai dizer com todas essas palavras que ela ama a Agatha. Só que a gente não sabe se esse amor é uma paixão antiga ou se é amor de amizade, porque a Agatha é a única amiga da Angelina. Então a gente ainda não sabe que tipo de amor é esse", afirmou a atriz Inez Viana, que completou brincando que só Walcyr Carrasco saberá dizer se a relação das duas resultará em um namoro ou não.

Para quem não lembra, Angelina era a única que sabia que Agatha estava viva. As duas são muitos próximas desde que a vilã era jovem e foi a governanta quem a buscou na penitenciária no Rio de Janeiro e a levou de volta para Nova Primavera. Muito unidas, a governanta é quase uma espiã para a amiga e fica de ouvido colado em todas as fofocas dos La Selva. Já Agatha retribui cuidando da amiga, ela armou contra Irene (Gloria Pires) e a ameaçou a megera quando ela mexeu com Angelina.

Agatha não revelou em nenhum momento da trama se é bissexual e se toparia se envolver com mulheres, para saber se Angelina terá alguma chance com a vilã, caso seu amor seja mesmo romântico e não de amizade. Mas a personagem de Eliane Giardini já mostrou que não tem preconceito e até que torce pelo casal Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo).

No entanto, até agora a história da personagem só mostrou ela com homens no folhetim, Gentil (Flavio Bauraqui), com quem se envolveu na juventude e acabou engravidando de Jonatas (Paulo Lessa), Antonio (Tony Ramos), que foi seu primeiro marido e pai de de Caio (Cauã Reymond) e o médico Evandro (Rafael Cardoso), seu amante durante o relacionamento com Antônio e pai de Hélio (Rafa Vitti), que em breve será revelado como terceiro filho de Agatha.

