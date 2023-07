Ao vivo: horário da final da Dança dos Famosos 2023 hoje

A final da Dança dos Famosos ocorre neste domingo, 2 de julho, e três celebridades disputam o primeiro lugar no pódio da temporada. A transmissão da última etapa da competição será ao vivo e o público poderá dar suas notas através do site do Gshow. O horário da final da Dança dos Famosos é logo após o futebol.

>> premiação da disputa

Quando será a final da Dança dos Famosos?

A Dança dos Famosos termina hoje, a partir das 18h05, horário de Brasília, logo após a transmissão da partida entre Athletico-PR e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

No programa deste domingo, a grande campeã será coroada. A disputa final será entre Carla Diaz, Priscila Fantin e Rafa Kalimann, acompanhadas de seus professores Diego Basilio, Rolon Ho e Fernando Perrotti. As três se destacaram ao longo da temporada e somaram algumas das maiores notas do programa.

A bancada do júri técnico é composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, enquanto o júri artístico fica por conta das atrizes Paola Oliveira e Vitória Strada, vencedoras das temporadas de 2022 e 2021 da competição. Além das notas dos jurados, o público também poderá dar sua opinião. A votação será aberta no Gshow enquanto o programa estiver no ar.

As três finalistas vão performar na pista de dança ao som do tango e do samba. A vencedora leva para casa um carro 0km e o tradicional troféu - não há prêmio em dinheiro para quem ganhar. No entanto, todos os participantes recebem cachê.

Todo o elenco da Dança dos Famosos 2023 retorna para prestigiar a final. As atrações musicais ficam por conta da banda Melim e dos cantores Nattan e Belo.

Como votar no Gshow?

O público participará da decisão da Dança dos Famosos 2023. A votação acontece através do Gshow durante o programa ao vivo.

Passo 1: acesse o site do Gshow e clique no canto superior direito para se cadastrar ou fazer login. Se você já é cadastrado, insira o e-mail e senha para entrar na plataforma. Se não, será necessário criar uma conta Globo.com gratuita.

Passo 2: a votação será aberta quando cada uma das participantes estiver no palco. Basta clicar na nota que você quer dar para cada dupla.

Passo 3: serão duas apresentações na noite. Para votar na outra performance, basta repetir o processo e clicar na nota que você deseja dar para a apresentação.

Veja: Que dia vai começar o No Limite e quem vai apresentar?

Quem está na final da Dança dos Famosos?

Três celebridades do time feminino estão na final da Dança dos Famosos. O último eliminado foi o ator Bruno Cabrerizo, que deixou a competição na semifinal.

Rafa Kalimann - A influenciadora digital foi ovacionada pela plateia e bastante elogiada pelos jurados ao se apresentar ao som da música "Essa Eu Fiz pro Nosso Amor", de Jão. A ex-BBB e o professor Fernando Perrotti ficaram na liderança com média de 177.5.

Carla Diaz - A atriz, que também é um dos destaques da temporada, ficou com média de 177.3 ao lado do professor Diego Basilio. A loira se apresentou ao som da faixa "E a boba foi eu", de Ludmilla e Jão.

Priscila Fantin - A atriz fechou o pódio com nota 177.2 ao lado do professor Rolon Ho. Os dois se apresentaram com a música "Amarelo, Azul e Branco", de Anavitória e Rita Lee. Entre as críticas dos jurados, estava uma certa "rigidez".

Ao longo da temporada, 13 famosos deixaram a competição. São eles:

1ª eliminação: Guito e Linn da Quebrada

2ª eliminação: Bruno Garcia, Tiago Oliveira, Rafael Infante e Gabi Melim

3ª eliminação: Nattan e Juliana Alves

4ª eliminação: Douglas Silva e Heloísa Périssé

5ª eliminação: Daiane dos Santos

6ª eliminação: Belo

7ª eliminação: Bruno Cabrerizo

Veja: Confirmado! Já sabemos quando Hugo volta e como será retorno