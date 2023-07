Que dia vai começar o No Limite e quem vai apresentar?

O dia que vai começar o No Limite já está marcado! A partir do dia 18 de julho, o público acompanha uma nova temporada do reality show de sobrevivência da Globo, que neste ano está sendo gravado na Amazônia. Sob o comando de Fernando Fernandes, o programa terá participantes famosos e anônimos.

Onde vai ser o No Limite 2023?

O No Limite começa em 18 de julho, terça-feira, em horário que ainda será divulgado pela emissora. O programa costuma ir ao ar logo após a novela das nove. Neste ano, o programa é ambientado na Amazônia e terá 15 participantes. Diferente do ano passado, a nova temporada terá quatro famosos no elenco.

O No Limite Amazônia divide os competidores em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles encaram desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

“Não teremos só anônimos, alguns dos participantes são famosos. Acho que essa mistura vai trazer belas reviravoltas, porque na verdade a fama não ajuda em nada na floresta (risos), mas é algo bom para o jogo. E pode ter certeza de que eu não vou dar moleza pra famoso, não. Aqui todo mundo é igual, todo mundo sente fome, dor, frio e passa perrengue”, disse Fernando Fernandes ao Gshow.

O programa de sobrevivência é inteiramente gravado, ou seja, o público não participa das eliminações. A cada semana, o grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

O público só escolhe o vencedor na grande final, que acontece ao vivo. Os dois participantes que chegarem até o último episódio disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.

Quanto os participantes ganham para participar do programa?

Os escolhidos para o No Limite ganham R$ 4 mil mensais durante os quatro meses em que o programa estiver no ar, de acordo com o jornalista Léo Dias.

Os anônimos que têm interesse em participar da atração precisam se inscrever no Gshow, assim como ocorre no BBB. A seleção para o programa acontece no primeiro semestre, com as gravações iniciadas em junho.

Ainda não se sabe se haverá uma nova temporada do No Limite em 2024, já que o índice de audiência das edições anteriores não agradaram a emissora. Se confirmada, o apresentador divulgará a abertura das inscrições para o próximo ano no episódio final do programa.

Boninho saiu do No Limite

O diretor de TV Boninho deixou o comando do No Limite depois de dirigir vários fracassos na Globo, conforme informado pelo TV Pop em 21 de junho.

O diretor foi cortado pela alta cúpula da emissora, que decidiu terceirizar a nova edição. Os responsáveis pela nova temporada do reality show é a empresa Endemol Shine, detentora dos direitos de "Survivor", a versão original da atração.

A direção agora fica por conta de Rodrigo Giannetto, o mesmo que dirigiu o reality "The Bridge Brasil", da HBO Max, junto a Vivian Alano e Padu Estevão.

A realização de uma nova temporada de No Limite depende do desempenho da edição que estreia no próximo dia 18. Se o programa fracassar novamente, é possível que seja cancelado mais uma vez e deixe a grade da Globo no próximo ano. Serão apenas 10 episódios desta vez.

Boninho segue no comando do Big Brother Brasil, o reality show de maior repercussão do país. O programa está na fase das seletivas e estreia sua 24ª temporada em janeiro, misturando anônimos e famosos novamente.

