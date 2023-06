Qual o prêmio da Dança dos Famosos 2023?

O prêmio da Dança dos Famosos 2023 não é em dinheiro, mas sim em bens material. Apesar de não premiar o vencedor com um determinada quantia, a Globo paga cachês para todas as celebridades que aceitam participar da competição.

Qual é o valor do prêmio do vencedor da Dança dos Famosos?

O vencedor da Dança dos Famosos 2023 leva para casa um carro 0km e o troféu. O programa do Luciano Huck é um dos poucos que não oferece prêmio em dinheiro para quem ganhar. Além do prêmio, a emissora paga cachê para todos os participantes. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, em 2022 o valor era de R$ 10 mil mensais por seis meses. As celebridades também desfrutam de todos os benefícios da empresa.

Essa é a 20ª temporada do programa de dança, que começou em 2005 no Domingão, ainda sob o comando de Faustão. Em 2021, último ano do apresentador na Globo, foi realizada a Super Dança dos Famosos, com celebridades que já haviam participado da competição anteriormente e se destacaram em suas respectivas edições.

Depois da saída de Fausto, o quadro continuou existindo, mas agora apresentado por Luciano Huck. A Dança dos Famosos também passou por reformulações - neste ano, os famosos competiram em grupo antes de avançarem para a etapa individual.

A cada semana, os competidores encaram um ritmo diferente. Os que somarem a menor nota ao final de cada rodada vão para a repescagem, enquanto os demais avançam para a próxima etapa.

A final da Dança dos Famosos acontece em julho, quando três competidores disputam o título de vencedor da temporada.

Quem ainda está na Dança?

Ainda restam cinco participantes na Dança dos Famosos 2023, sendo dois homens e três mulheres. No elenco masculino, seguem na competição o cantor Belo e o ator Bruno Cabrerizo.

Já entre as mulheres, estão na disputa a influenciadora digital Raka Kalimann e as atrizes Priscila Fantin e Carla Diaz.

A final da Dança dos Famosos deve ser decidida nas próximas semanas. São somadas as notas do júri técnico, artístico e do público, e avançam para a próxima etapa os que tiverem a maior soma.

A competição começou com 16 celebridades divididas em quatro grupos. As duas primeiras eliminações aconteceram ainda na fase inicial, quando um grupo competiu entre si na repescagem e dois deles deixaram o programa.

Homens: Belo (cantor); Bruno Cabrerizo (ator);

Mulheres: Priscila Fantin (atriz); Rafa Kalimann (influenciadora digital); Carla Diaz (atriz).

Quem já saiu da Dança dos Famosos?

Onze celebridades já saíram da competição ao longo da temporada. A última eliminação foi em 11 de junho, quando Daiane dos Santos deixou o programa após um empate com Belo e Carla Diaz.

A plateia presente nas gravações ficou encarregada de decidir quem deveria sair naquela semana, e a atriz e o cantor tiveram a maior porcentagem de votos. No entanto, a eliminação da ginasta, que era uma das favoritas do público, rendeu dezenas de críticas nas redes sociais de pessoas que acharam que o resultado foi injusto.

Mais dois famosos serão eliminados na próxima semana para que seja formada a grande final. No último dia, as celebridades se enfrentam em vários ritmos diferentes para decidir quem deve levar o título de campeão. A data da final da Dança dos Famosos 2023 deve ser divulgada em breve pela emissora.

Homens: Guito (ator); Bruno Garcia (ator); Thiago Oliveira (jornalista); Rafael Infante (humorista); Douglas Silva (ator)

Mulheres: Linn da Quebrada (cantora); Gabi Melim (cantora); Juliana Alves (atriz); Heloísa Perissé (atriz); Daiane dos Santos (ginasta).

