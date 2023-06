Confirmado! Já sabemos quando Hugo volta e como será retorno

Após ficar semanas sumido, Hugo já tem data para voltar em Vai na Fé! O personagem de MC Cabelinho precisou fugir de Piedade ao ser jurado de morte por Orfeu, mas com a prisão do criminoso por corrupção, o jovem voltará a pisar no bairro de Jenifer nos próximos capítulos. O problema é que no retorno o rapaz não será tão bem-vindo, já que a filha de Sol vai descobrir duras verdades sobre o namorado.

Como Hugo volta para Vai na Fé?

Hugo voltará para Vai na Fé no dia 7 de julho, uma sexta-feira, segundo apontam os resumos oficiais da novela. Alguns capítulos antes ele fará uma ligação para Jenifer, mas será apenas neste episódio da primeira semana de julho que o rapaz de fato encontrará a mocinha cara e cara e voltará a aparecer de vez na trama de Rosane Svartman.

Mas se Hugo esperava por romance com o retorno para Piedade, ele estará muito enganado, pois Jenifer estará furiosa com ele. A filha de Sol vai brigar feio com o namorado porque vai descobrir pouco antes da volta do rapaz que ele ameaçou Grazi (Lorena Lima), uma mulher que foi abusada por Theo (Emilio Dantas) e estava disposta a denunciar o criminoso.

Para quem não lembra, Hugo foi obrigado por Orfeu a amedrontar Grazi, o que o rapaz fez. Grazi desapareceu depois do susto e de fato não denunciou Theo. Jenifer vai descobrir que foi Hugo quando um vídeo revelador chegar nas mãos de Ben (Samuel de Assist) e Jenifer. Na gravação, eles verão como Grazi foi ameaçada no meio da rua por dois homens usando capacetes de motoqueiro. Apesar de não ver o rosto de Hugo no vídeo, ela reconhecerá a voz do amado.

Com o reencontro com Jenifer, Hugo tentará se explicar para a jovem, que estará cheia de raiva e afirmará que não vai perdoá-lo pela atitude. Porém, ele terá a chance de se redimir e Jenifer irá sugerir que ele compareça a audiência de Janaína contra Theo, para falar sobre os crimes do vilão no tribunal. O personagem de Cabelinho aceitará a sugestão e irá até a audiência, para que de última hora Ben tente incluí-lo como testemunha.

Depois das cenas no tribunal, o casal passará por um climão, pois Jenifer levará o rapaz até sua casa e por lá ele dará de cara com Eduardo (Matheus Abreu), missionário que se envolveu com Jenifer após a partida de Hugo.

Veja também - Theo vai ser condenado? Veja o que vai acontecer na reta final de Vai na Fé

Final de Hugo em Vai na Fé

Apesar do conflito entre Jenifer e Hugo por causa das ameaças contra Grazi, o casal se revolverá nos próximos capítulos e terminará o folhetim lado a lado. Segundo apurou a coluna de André Romano, do Observatório da TV, no começo de junho, eles vão ganhar um final feliz na trama, com direito a casamento e tudo.

No entanto, a reta final do personagem de Cabelinho não será nada fácil na novela das 7. Ainda segundo o jornalista, Hugo será atingido por um tiro após um sequestro falso que dá errado e foi orquestrado por Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente), para conseguir dinheiro de Theo.

O rapaz ficará devastado porque perderá o movimento do braço atingido pelo tiro, o que vai comprometer seu futuro no grafite, seu grande talento e paixão. Porém, a sorte estará do lado do jovem e ele vai conseguir recuperar o movimento do braço antes do final da novela. Além de ter seu braço de volta e o amor de Jenifer, ele vai se converter de vez na igreja e enfim sairá permanentemente do mundo do crime.

Leia também - Quanto tempo Bella e Cabelinho estão juntos na vida real?