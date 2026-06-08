Após apenas 3 meses no ar, Eliana anuncia despedida na Globo e revela o motivo

Os telespectadores que acompanhavam a programação da TV Globo na tarde deste domingo, 7 de junho, foram surpreendidos por um anúncio de forte impacto nos bastidores da televisão brasileira. A apresentadora Eliana utilizou os minutos finais de sua recém-estreada atração dominical para comunicar uma pausa por tempo determinado do programa “Em Família”. A decisão, que ocorre após um trimestre da estreia da comunicadora na emissora, movimentou os bastidores do mercado de mídia e gerou repercussão imediata nas redes sociais sobre o desenho da grade de fim de semana.

A suspensão temporária da atração foi estruturada em virtude da cobertura oficial da Copa do Mundo 2026, um evento que tradicionalmente altera de forma profunda os horários e o fluxo da programação das principais emissoras do país. Com a prioridade máxima da TV Globo voltada às transmissões ao vivo dos jogos e à cobertura jornalística direta dos campos, a alta cúpula do canal optou por congelar provisoriamente a exibição do novo formato de entretenimento das tardes de domingo.

Quando volta o programa da Eliana?

Em tom de agradecimento ao público e ciente do reflexo de seu pronunciamento para a audiência consolidada que a acompanha nesta nova fase profissional no Rio de Janeiro, a apresentadora fez questão de detalhar o cronograma para tranquilizar os telespectadores e reforçar o compromisso com os contratos publicitários já firmados para o projeto.

“Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todo domingo é um privilégio que eu quero que vocês saibam que eu levo muito a sério. E dizer que a gente está de volta depois da Copa do Mundo! Na Globo, a gente retorna no dia 12 de julho”, afirmou a apresentadora ao encerrar a transmissão.

De acordo com análises e apurações setoriais junto a veículos especializados no mercado de televisão, a movimentação da TV Globo reflete um ajuste estratégico mais amplo. O monitoramento de índices aponta que a emissora vinha enfrentando uma acirrada disputa de audiência nos fins de semana, registrando cenários de forte concorrência contra a programação tradicional do SBT no mesmo bloco de horário. Diante desse panorama competitivo, a pausa imposta pelo calendário do torneio mundial de futebol funcionará como uma janela oportuna para a equipe de produção realizar calibragens finas no formato da atração.

Fontes ligadas aos bastidores do canal indicam que o período de hiato não representará um período de inatividade para o núcleo de direção. Eliana e a equipe executiva já avaliam reformulações de roteiro e o desenvolvimento de novos quadros estruturados para a reestreia no segundo semestre. Em posicionamentos internos recentes, a apresentadora desmistificou os boatos sobre instabilidade nos índices e reiterou que mantém a liderança de mercado e a preferência do público, concentrando os esforços operacionais na evolução técnica e de conteúdo do programa.

Com o retorno oficial do “Em Família” agendado para o dia 12 de julho, a grade de domingo da TV Globo passa a ser totalmente direcionada ao ambiente esportivo e à cobertura da Copa do Mundo nas próximas semanas, mantendo o foco do público corporativo e publicitário nas transmissões do campeonato.

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