Cinema & TV

Após apenas 3 meses no ar, Eliana anuncia despedida na Globo e revela o motivo

Emissora faz mudança drástica na programação e apresentadora quebra o silêncio sobre o futuro do “Em Família”.

Escrito por Anny Malagolini
eliana programa fim Eliana — Foto: Globo/ Bob Paulino

Os telespectadores que acompanhavam a programação da TV Globo na tarde deste domingo, 7 de junho, foram surpreendidos por um anúncio de forte impacto nos bastidores da televisão brasileira. A apresentadora Eliana utilizou os minutos finais de sua recém-estreada atração dominical para comunicar uma pausa por tempo determinado do programa “Em Família”. A decisão, que ocorre após um trimestre da estreia da comunicadora na emissora, movimentou os bastidores do mercado de mídia e gerou repercussão imediata nas redes sociais sobre o desenho da grade de fim de semana.

A suspensão temporária da atração foi estruturada em virtude da cobertura oficial da Copa do Mundo 2026, um evento que tradicionalmente altera de forma profunda os horários e o fluxo da programação das principais emissoras do país. Com a prioridade máxima da TV Globo voltada às transmissões ao vivo dos jogos e à cobertura jornalística direta dos campos, a alta cúpula do canal optou por congelar provisoriamente a exibição do novo formato de entretenimento das tardes de domingo.

Quando volta o programa da Eliana?

Em tom de agradecimento ao público e ciente do reflexo de seu pronunciamento para a audiência consolidada que a acompanha nesta nova fase profissional no Rio de Janeiro, a apresentadora fez questão de detalhar o cronograma para tranquilizar os telespectadores e reforçar o compromisso com os contratos publicitários já firmados para o projeto.

Leia também

Domingo Maior hoje (07/06): Globo exibe ‘Operações…

Temperatura Máxima exibe hoje a continuação de Matrix, uma…

“Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todo domingo é um privilégio que eu quero que vocês saibam que eu levo muito a sério. E dizer que a gente está de volta depois da Copa do Mundo! Na Globo, a gente retorna no dia 12 de julho”, afirmou a apresentadora ao encerrar a transmissão.

De acordo com análises e apurações setoriais junto a veículos especializados no mercado de televisão, a movimentação da TV Globo reflete um ajuste estratégico mais amplo. O monitoramento de índices aponta que a emissora vinha enfrentando uma acirrada disputa de audiência nos fins de semana, registrando cenários de forte concorrência contra a programação tradicional do SBT no mesmo bloco de horário. Diante desse panorama competitivo, a pausa imposta pelo calendário do torneio mundial de futebol funcionará como uma janela oportuna para a equipe de produção realizar calibragens finas no formato da atração.

Fontes ligadas aos bastidores do canal indicam que o período de hiato não representará um período de inatividade para o núcleo de direção. Eliana e a equipe executiva já avaliam reformulações de roteiro e o desenvolvimento de novos quadros estruturados para a reestreia no segundo semestre. Em posicionamentos internos recentes, a apresentadora desmistificou os boatos sobre instabilidade nos índices e reiterou que mantém a liderança de mercado e a preferência do público, concentrando os esforços operacionais na evolução técnica e de conteúdo do programa.

Com o retorno oficial do “Em Família” agendado para o dia 12 de julho, a grade de domingo da TV Globo passa a ser totalmente direcionada ao ambiente esportivo e à cobertura da Copa do Mundo nas próximas semanas, mantendo o foco do público corporativo e publicitário nas transmissões do campeonato.

Acompanhe a Copa do Mundo 2026 no DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Sessão da Tarde tem semana nostálgica na Globo, mas sofre mudança por causa da Copa;…

Serginho Groisman é casado com quem? Apresentador e esposa construíram família longe…

Sessão de Sábado sábado vai exibir clássico dos anos 90 com Jim Carrey

Sessão da Tarde desta semana: filmes de 1º a 5 de junho de 2026

Domingo Maior hoje apresenta o filme Creed: Nascido Para Lutar

Temperatura Máxima hoje exibe Caçador de Tormenta com Alec Baldwin

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes