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Resumo de Quem Ama Cuida hoje (27/7): Carmita devolve o anel e Ademir depõe à polícia

Novela vai começar às 21h20

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida hoje (27/7) Carmita em Quem Ama Cuida - Foto: Globo
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O resumo da novela Quem Ama Cuida indica que a trama ganhará novos desdobramentos após os acontecimentos do capítulo 60, exibido nesta segunda-feira, 27 de julho, quando Tiago adormeceu na casa de Bruna e Pedro, Carmita descobriu que foi vítima de um golpe de Edson e Ademir passou a receber ameaças por e-mail. As informações sobre os próximos capítulos foram divulgadas pela TV Globo.

Resumo de Quem Ama Cuida para próximos capítulos

No capítulo 61, que vai ao ar na terça-feira (28), Otoniel continua pensando em Francesca. Sem desconfiar de que Adriana e Suely estão por trás da armação contra Ademir, Pedro comenta com a fisioterapeuta sobre o processo movido contra o advogado. Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência, enquanto Pilar percebe o desaparecimento de seu anel e acusa os funcionários pelo roubo da joia. Bruna deixa claro para Tiago que ele deve vê-la apenas como amiga. Ademir recebe uma intimação para prestar depoimento, e Carmita decide mandar avaliar o anel que roubou de Pilar. Enquanto isso, Pilar encontra Elisa na rua e ordena que Iuri a obrigue a entrar em seu carro.

Já no capítulo 62, previsto para quarta-feira (29), segundo o resumo da novela Quem Ama Cuida divulgado pela TV Globo, Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência. Carmita descobre que o anel da Joalheria Brandão é apenas uma imitação, enquanto Ingrid e Tiago discutem. Lyris aconselha Adriana a usar Brigitte em seu plano de vingança. Ademir descobre que Pedro está representando Suely no processo. Elisa visita o túmulo de Arthur e pede ajuda para afastar Pilar de sua família. Em seguida, Carmita descobre que Pilar pretende chamar a polícia para investigar o desaparecimento da joia. Sem saída, ela devolve o anel e revela que a peça é falsa. Otoniel finalmente reencontra Francesca, enquanto Adriana observa, satisfeita, Ademir sendo cercado pela imprensa ao chegar à delegacia para prestar depoimento.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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