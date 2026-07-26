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Temperatura Máxima exibe hoje Missão Resgate, filme com Liam Neeson

Filme deste domingo na Globo, dia 26 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Missão Resgate na Temperatura Máxima hoje Foto: reprodução
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A Temperatura Máxima deste domingo (26) exibe “Missão Resgate”, filme de ação estrelado por Liam Neeson que promete movimentar a tarde dos fãs do gênero. A produção vai ao ar na Globo a partir das 12h50, logo após o programa esportivo.

Missão Resgate na Temperatura Máxima hoje

Missão Resgate acompanha uma missão contra o tempo em uma das regiões mais perigosas do Canadá. A trama mistura grandes caminhões, estradas congeladas e cenas de tensão em um cenário marcado pelo frio extremo.

Na história, Mike McCann (Liam Neeson) é um caminhoneiro experiente que aceita participar de uma operação de resgate após um acidente em uma mina deixar trabalhadores presos. Para chegar ao local, ele precisa atravessar uma estrada de gelo considerada extremamente instável.

O protagonista segue a linha de personagens conhecidos da carreira recente de Liam Neeson: um homem habilidoso, determinado e disposto a enfrentar qualquer perigo para proteger quem ama.

No filme, Mike também precisa lidar com questões familiares. Ele viaja ao lado do irmão Gurty (Marcus Thomas), um veterano de guerra que enfrenta dificuldades psicológicas e depende do apoio do protagonista.

A relação entre os dois é um dos pontos centrais da história, mostrando uma dimensão mais emocional em meio às sequências de ação.

Além de Liam Neeson, o filme reúne nomes como Amber Midthunder, que interpreta Tantoo, uma caminhoneira convocada para participar da missão, e Laurence Fishburne, conhecido por papéis em grandes produções do cinema.

Benjamin Walker também participa do elenco como um funcionário ligado à empresa responsável pela operação, trazendo novos conflitos para a trama.

Filme mistura ação e tensão em cenário congelado

Um dos principais atrativos de “Missão Resgate” são as cenas ambientadas em estradas cobertas de gelo, onde qualquer erro pode colocar a missão em risco.

Os caminhões enfrentam superfícies instáveis, baixas temperaturas e obstáculos naturais durante o percurso. A produção aposta no suspense para mostrar os perigos de uma operação realizada em condições extremas.

Apesar dos elogios às cenas de ação e ao clima de aventura, parte da crítica apontou que alguns momentos poderiam ter recebido mais desenvolvimento, especialmente em relação aos personagens secundários.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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