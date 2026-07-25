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Resumo de Quem Ama Cuida hoje (25/7): Francesca tem identidade revelada

Novela começa às 21h20

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida hoje
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No capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado, 25 de julho, Tiago acaba dormindo no sofá da casa de Bruna e Pedro. A situação chama a atenção de Silvana, que vai até o local para resgatar o rapaz.

Enquanto isso, Carmita entra em desespero ao descobrir que caiu em um golpe aplicado por Edson. A personagem fica ainda mais preocupada ao perceber que a situação pode trazer consequências para sua vida.

Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças e deixa Dora apreensiva. Sem que ele saiba, Suely revela a Adriana que foi a responsável pelo envio da mensagem, avisando que pretende transformar a vida do advogado em um verdadeiro inferno.

Otoniel fica decepcionado após perceber que o encontro com Elza não teve o resultado esperado. Já Rosa desconfia que Elenice esteja sofrendo por causa do marido, mas a filha tenta esconder a situação e nega qualquer problema.

Bruna percebe que Carmita está passando por dificuldades e começa a observar melhor o comportamento da amiga. Em outro momento, Carmita chama atenção ao reparar no anel de Pilar.

Ainda no capítulo, a identidade de Francesca finalmente é revelada, trazendo novas informações para a trama e movimentando os próximos acontecimentos da novela.

Próximos capítulos de Quem Ama Cuida – resumo

No capítulo de segunda-feira, 27 de julho, Otoniel passa a pensar em Francesca. Pedro conta a Adriana sobre o processo contra Ademir, sem imaginar que a fisioterapeuta está envolvida no plano armado com Suely.

Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência. Pilar percebe que seu anel foi roubado e decide culpar os funcionários pelo desaparecimento da joia.

Enquanto isso, Bruna deixa claro para Tiago que ele deve enxergá-la apenas como uma amiga. Ademir recebe uma intimação para prestar depoimento. Carmita manda avaliar o anel que roubou de Pilar.

No fim do capítulo, Pilar vê Elisa na rua e ordena que Iuri obrigue a jovem a entrar em seu carro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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