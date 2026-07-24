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Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (24/7): Tiago faz pedido a Bruna e Pedro escuta tudo

Novela começa às 21h20 nesta sexta-feira, 24 de julho

Escrito por Anny Malagolini
resumo quem ama cuida Personagens de Quem Ama Cuida - Foto: Globo
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O capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, será marcado por uma declaração inesperada de Tiago, que pode abalar de vez o casamento de Bruna e Pedro. Enquanto isso, Adriana avança em seu plano contra Ademir, e Carmita faz uma descoberta importante sobre Edson.

Resumo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (24/7)

O resumo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira, 24, mostra que Adriana comemora ao saber que Ademir será notificado. Na joalheria, Ingrid é eleita presidente após votação do Conselho, enquanto Tiago se recusa a participar da transição da nova gestão.

Iuri percebe o interesse de Pilar. Edvaldo fica feliz ao descobrir que o noivo de Tilde terminou o relacionamento com a funcionária. Já Bia reclama com Bruna por causa das flores enviadas anonimamente para César.

Em outra frente, Carmita consegue identificar a placa do carro de Edson. Nancy observa o entrosamento entre Mirtes e Camilo, enquanto Elisa teme que Ademir tente prejudicar Adriana.

Na sequência, Carmita e Fábia descobrem que Edson deixou o hotel sem pagar a conta, aumentando as suspeitas sobre o paradeiro do golpista.

No desfecho do capítulo, Tiago exagera na bebida e faz um pedido inesperado a Bruna: ele implora para que ela se separe de Pedro e fique com ele. O que Tiago não imagina é que Pedro escuta toda a conversa.

O capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado, 25 de julho de 2026, mostra as consequências da noite anterior. Enquanto Tiago tenta lidar com a ressaca emocional, Ademir passa a ser alvo de ameaças, e um mistério importante começa a ser desvendado.

Veja também o mistério de Francesca.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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