Com quem Tufão fica no final da novela Avenida Brasil?

Tufão (Murilo Benício) viveu uma verdadeira montanha-russa amorosa em Avenida Brasil. Ao longo da novela de João Emanuel Carneiro, exibida originalmente em 2012, o ex-jogador se envolveu com três mulheres que marcaram sua trajetória: Monalisa (Heloisa Périssé), seu antigo amor; Carminha (Adriana Esteves), a esposa que o enganou durante anos; e Nina (Débora Falabella), por quem chegou a desenvolver uma nova paixão. O desfecho do personagem foi um dos momentos mais aguardados pelo público e agradou aos telespectadores

Final de Tufão em Avenida Brasil

Depois de descobrir que foi vítima das armações de Carminha durante anos, Tufão rompe definitivamente o casamento com a vilã. Antes de reencontrar a felicidade, porém, ele ainda vive uma paixão por Nina (Débora Falabella), sem saber que a cozinheira continua apaixonada por Jorginho (Cauã Reymond).

Na reta final, o ex-jogador e Nina são sequestrados por Santiago (Juca de Oliveira). O criminoso aponta uma arma para os dois e ameaça executá-los, mas é surpreendido pela própria filha. Em um gesto inesperado, Carminha se joga sobre o pai, toma a arma de suas mãos e atira nele e em Nicolau, um dos comparsas, impedindo a tragédia.

Em seguida, ela liberta Tufão e Nina, entrega o revólver para a rival e pede que seja morta para encerrar a vingança entre as duas. Antes da chegada da polícia, Carminha ainda faz um emocionado pedido de desculpas ao ex-marido.

Depois, a vilã assume a autoria do assassinato de Max (Marcello Novaes). Ela revela que matou o amante com um golpe de enxada ao perceber que ele pretendia assassinar Nina. A confissão livra Lucinda (Vera Holtz), que havia assumido o crime para proteger a cozinheira.

Com Carminha presa, Tufão finalmente consegue reconstruir a própria vida. Ele reata o romance com Monalisa (Heloisa Périssé), sua grande paixão antes de se envolver com a golpista, e os dois passam a viver juntos na mansão da família no Divino.

O primeiro grande amor do ex-jogador é Monalisa. Os dois estavam prestes a se casar quando Carminha apareceu em sua vida. Manipulado pela vilã, Tufão acredita nas mentiras dela, abandona a cabeleireira no altar e constrói uma família ao lado da golpista, sem imaginar que está sendo enganado desde o início.

Anos depois, enquanto começa a descobrir a verdadeira personalidade da esposa, Tufão se aproxima de Nina. A convivência desperta um sentimento inesperado, e ele chega a confessar que está apaixonado pela cozinheira. O romance, porém, nunca acontece, já que Nina continua apaixonada por Jorginho e termina a novela ao lado dele.

Livre das mentiras de Carminha e após entender que Nina jamais corresponderia aos seus sentimentos, Tufão reencontra Monalisa. O casal decide dar uma nova chance ao relacionamento interrompido anos antes e encerra a trama junto, finalmente em paz.

O que acontece com Carminha no último capítulo?

Após confessar o assassinato de Max, Carminha é condenada a três anos de prisão. Na cadeia, ela divide a cela justamente com Lucinda. Em uma conversa emocionante, as duas reconhecem que foram vítimas das manipulações de Santiago, e a mãe do lixão afirma acreditar que a ex-vilã ainda pode reconstruir a própria vida.

Quando deixa a prisão, Lucinda vai buscá-la e a leva de volta ao lixão. A antiga madame, que passou a novela tentando esconder suas origens, decide permanecer no local como catadora de recicláveis. “Meu lugar é aqui”, afirma, aceitando o passado que sempre rejeitou.

Enquanto isso, Nina e Jorginho realizam o sonho de formar uma família. Depois de uma viagem ao exterior, eles voltam ao Brasil com o filho, Jorge Tufão Neto, e visitam Carminha no lixão. O encontro coloca um ponto final na rivalidade entre as duas mulheres.

Em uma das cenas mais emocionantes do último capítulo, Nina e Carminha trocam pedidos de perdão, se abraçam e selam a reconciliação definitiva. A ex-vilã conhece o neto pela primeira vez e encontra um caminho para a redenção.

Já Tufão encerra sua jornada cercado pela família e ao lado de Monalisa. Depois de anos vivendo entre mentiras, traições e decepções amorosas, o ex-jogador finalmente recupera a tranquilidade e conquista o final feliz que buscou durante toda a novela.