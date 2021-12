Após armação, Karla fica grávida de Tavinho na novela O Clone

Em O Clone, Karla (Juliana Paes) vai dar o golpe da barriga em Tavinho (Victor Fasano), sem que o advogado sequer saiba quem ela é. Isso porque a jovem e sua mãe Odete (Mara Manzan) vão bolar um plano para conseguir o sêmen do galã de uma forma inusitada.

Tavinho engravida Karla em O Clone?

Karla e Odete são duas trambiqueiras capazes de qualquer coisa para ficarem ricas. Quando Tavinho chega na novela, mãe e filha armam um plano para arrancar dinheiro do rapaz. Elas contam com a ajuda de Creuza (Paula Pereira) para executar o plano. Sem que ninguém saiba, a empregada pega as camisinhas usadas do patrão e as entrega para as golpistas. Assim, elas inserem o sêmen do ricaço em Karla, para que ela engravide.

Por incrível que pareça, o plano dá certo e Karla fica grávida. Quando a gestação é exposta, Lidiane (Beth Goulart), esposa de Tavinho, faz um escândalo e coloca o marido para fora de casa por acreditar que ele seja infiel.

Porém, Telminha (Thaís Fersoza) e Graça (Maria Clara Gueiros) desconfiam do comportamento de Creuza e colocam a empregada na parede, que confessa o que fez.

Qual o final da história?

Após descobrir que tudo não passa de uma farsa, Lidiane perdoa o marido e os dois reatam o relacionamento. Tavinho resolve abrir uma ação para colocar Odete e Karla na cadeia, mas ganha um alerta de Telminha.

Se a mãe e a avó da criança forem presas, o advogado teria que assumir a paternidade do bebê. Lidiane diz que não vai aceitar ter que conviver com o filho bastardo e ordena que Tavinho pague a pensão para as golpistas.

Assim, Karla e Odete terminam a novela do jeito que queriam, recebendo a pensão do milionário. As duas compram uma cobertura no Piscinão de Ramos e começam a planejar o próximo golpe.