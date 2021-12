Telminha final O Clone: com quem Thaís Fersoza fica na novela?

A personagem de Thaís Fersoza era filha de Lidiane (Beth Goulart) e Tavinho (Victor Fasano) e amiga de Mel (Débora Falabella). Jovem, ela se sentia rejeitada e tinha dificuldade em se relacionar com garotos. Com quem Telminha fica no final da novela O Clone? Saiba o desfecho dela e como está a atriz hoje em dia.

Com quem Telminha fica no final da novela O Clone?

Apesar de ter um breve momento romântico com Miro (Raul Gazolla) na novela, a troca de beijos com o homem não resulta em nada. Miro termina ao lado de Nazira e já Telminha fica sozinha no final do folhetim de Gloria Perez.

Nos capítulos finais de O Clone, Telminha tem um momento importante e ajuda a mãe a descobrir se o pai da moça, Tavinho, traiu a esposa com Karla (Juliana Paes), interesseira que diz estar grávida dele.

Creuza (Paula Pereira) sabe de tudo e foge, mas Telminha consegue alcança-la, ela leva a mulher até a mãe, Lidiane, e revela que não houve traição por parte de Tavinho. A moça conta que levava as camisinhas usadas por Tavinho até Karla, que as guardava em uma geladeira, depois disso a vigarista conseguiu fazer uma inseminação artificial. De acordo com os resumos da TV Globo sobre a novela, este é o último capítulo em que Telminha aparece, o de número 219, o folhetim foi finalizado com o total de 221.

Por onde anda Thaís Fersoza?

A atriz está afastada das telinhas desde 2017. Sua última personagem foi Maria Isabel de Avelar, na novela Escrava Mãe, da Record TV. Antes disso ela havia trabalho em mais algumas novelas e séries da emissora de Edir Macedo, como Milagres de Jesus (2015), Vidas em Jogo (2011 – 2012), Sansão e Dalila (2011), Os Mutantes (2008), Caminhos do Coração (2007 – 2008) e Bicho do Mato (2006 – 2007).

Quando finalizou sua participação como Telminha em O Clone, em 2002, ela participou de mais alguns projetos no canal, a novela Agora é Que São Elas (2003) e as séries Sob Nova Direção (2004) e Mandrake (2005), depois disso, de 2005 a 2006, ela trabalhou no SBT, com a novela Os Ricos Também Choram.

Atualmente a atriz é casada com o cantor Michel Teló e tem dois filhos com o marido, Teodoro e Melinda Teló.

