Após tentar fugir, Jade descobre gravidez em O Clone

Depois de tentar fugir para o Brasil ocupando o lugar de outra mulher em um voo, Jade descobre gravidez. Nos próximos capítulos de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo, a jovem será punida por Said e viverá momentos difíceis. Veja o que vai acontecer na trama.

Como Jade descobre gravidez em O Clone?

A tentativa de fugir do Marrocos rumo ao Brasil deixou Said furioso a ponto de pedir o divórcio de Jade. Mas como manda o costume da religião dos dois, é preciso que a então esposa tenha três menstruações antes da separação oficial. Nesse processo, a sobrinha de tio Ali descobrirá que está grávida e novamente terá seu destino longe doe seu amado Lucas.

A descoberta acontece quando Said se encontra com Ali durante um jantar para definir novas pretendentes ao ricaço. Enquanto isso, Jade desmaiará sozinha em casa. A moça será socorrida por uma médica e assim que se recupera, pergunta o que há de errado com ela e então descobre que está grávida.

“Eu não estou mais divorciada? Por que Alá fez isso comigo, Zoraide? Eu estava indo embora para o Brasil, meu tio ia pagar minha faculdade”, diz Jade, desesperada com os rumos de sua vida.

A moça ficará muito triste com a situação e será consolada por Zoraide (Jandira Martini), que diz que a Jade deve aceitar seu destino e tenta animar a jovem ao dizer que ela recebeu um presente de Alá.

Ao ver como Jade está abatida, Said vai até Zoraide e pergunta o que há de errado com sua esposa, A empregada não revela detalhes e diz que ele deveria saber do assunto por Jade.

Os dois se sentam na cama e Jade então revela que descobriu a gravidez. Ansioso por ter filhos, o homem fica feliz com a informação e comemora: “eu fui abençoado”.

Khadija será a filha de Jade e Said

Quando nasce o bebê de Jade e Said, Zoraide anuncia que é uma menina. Ao ver a criança nos braços da mãe, Said diz que o nome da filha será Khadija e Jade conta que este era o nome que seus pais queriam para ela, antes de ‘Jade’ ser escolhido. “É o nome da primeira esposa do profeta Mohamed”, comenta Ali. “Um nome muito abençoado, impetuoso”, comemora Abdul (Sebastião Vasconcellos).

Em breve na novela, o público verá a filha de Jade e Said mais velha, na pele da atriz Carla Diaz. Khadija foi um de seus papéis mais famosos nas telinhas.

