Quem vai ser Mariana no remake de Renascer?

A jovem Mariana é uma das personagens mais importantes da novela Renascer, que ganha um remake na Globo em 2024. A moça causa ainda mais tensão entre José Inocêncio e João Pedro ao se relacionar com pai e filho, que não sabem que ela se aproximou da família apenas por vingança. Em 1993, Adriana Esteves foi rejeitada pelo público ao viver a moça e enfrentou duras críticas, que a afastaram da televisão.

Quem vai interpretar Mariana em Renascer?

A atriz escolhida para viver Mariana no remake é Theresa Fonseca, de 25 anos. A Globo surpreendeu o público e escalou uma atriz novata para interpretar uma das protagonistas da próxima novela das nove, que fez sua estreia recentemente em folhetins.

A primeira e única novela em que Theresa esteve foi "Mar do Sertão" (2022), folhetim das seis no qual ela interpretou Labibe, uma jovem filha de árabes que se apaixona por Maruan (Pedro Lamin). O rapaz é um sheik que passa a morar na cidade fictícia de Canta Pedra, onde se passa a história, e finge ser pobre.

Apesar de ser novata em novelas da Globo, a atriz já atuou em outra produção anteriormente. Theresa Fonseca esteve no seriado "Todxs Nós" (2020), da HBO, e conquistou um papel em "Guerreiros do Sol", próximo folhetim do Globoplay previsto para estrear em 2024.

A personagem representa o primeiro grande papel da carreira de Theresa. Mariana é neta de Belarmino e Nena, antigos inimigos de José Inocêncio. A garota cresceu ouvindo que o fazendeiro é o responsável pela morte de seu avô e jura vingança contra o protagonista.

A moça se aproxima primeiramente de João Pedro (Juan Paiva), filho caçula de Inocêncio, que se apaixona por ele. Os dois se envolvem romanticamente, até que o rapaz leva a jovem para a fazenda, onde ela se encanta por José Inocêncio.

Mariana se entrega ao charme do ricaço e troca João Pedro pelo fazendeiro, acirrando ainda mais a tensão entre pai e filho. O casamento dos dois, no entanto, é reprovado pelos três filhos mais velhos, que acreditam que a jovem só está de olho na fortuna do patriarca. Os herdeiros sugerem já fazer a divisão das terras de José Inocêncio, criando um conflito entre eles.

Quem interpretou Mariana em Renascer 1993?

A atriz Adriana Esteves foi a responsável por interpretar Mariana na versão original da novela. Apesar da famosa ser uma das artistas mais aclamadas da teledramaturgia brasileira atualmente, a carioca foi bastante criticada por sua atuação na novela.

Esteves tinha apenas 23 anos quando encarou o desafio de interpretar a personagem, que foi fortemente rejeitada pelo público. Depois do fim da novela, a atriz revelo ter passado por uma depressão e rejeitou um papel de protagonista em "Quatro por Quatro" (1994), dando um tempo na carreira.

A famosa também passou um período longe da Globo e passou a trabalhar no SBT, onde atuou na novela "Razão de Viver" (1996). A atriz retornou à emissora carioca apenas em 1997 ao ser escalada para fazer parte do elenco da novela "A Indomada".

Em 2016, a atriz relembrou o trauma causado pelo seu papel em "Renascer" à revista Marie Claire. "Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com o antidepressivo", declarou.

Apesar da experiência não ter sido positiva, foi durante o folhetim que Adriana Esteves conheceu o ator Marco Ricca, com quem foi casada durante dez anos.

