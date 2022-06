Ari Pantanal 1990: quem viveu o personagem na versão da Manchete

Funcionário de José Leôncio, Ari é um coadjuvante que sempre dá às caras na novela Pantanal. O personagem deixa o patrão informado sobre os acontecimentos mais recentes do lugar pelo rádio e agora também se tornou professor de Jove, que quer aprender a pilotar. Vivido por Cláudio Galvan em 2022, Ari de Pantanal 1990 foi papel de Luiz Henrique Sant’agostinho.

Quem foi o Ari em Pantanal de 1990?

Ari em Pantanal de 1990 foi personagem de Luiz Henrique Sant’agostinho, conhecido como Lilique. Luiz Enrique não é ator e acabou de caindo de paraquedas no personagem da novela da manchete. Piloto de verdade, ele ajudou a produção do folhetim durante as filmagens pelo pantanal e acabou ganhando espaço nas telinhas.

Enquanto o Ari de Pantanal de 1990 não foi vivido famoso, no remake da TV Globo o personagem é papel de um ator, dublador, bailarino e cantor. Em 2022, a tarefa caiu nas mãos de Cláudio Galvan, dono e diretor do Galvan Estúdios e Produções.

O carioca de 53 anos se graduou em artes cênicas na Faculdade UNIRIO entre o final dos anos 90 e começo dos 2000 e também foi aluno de canto lírico no Conservatório Brasileiro de Música. Durante a carreira, ele ainda integrou o corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio, na época em que estudou na Escola de Danças Maria Olenewa.

Galvan atua há mais de 20 anos na Rede Globo. Ele fez sua estreia nos estúdios da emissora em 1998, quando foi Zé Raimundo na minissérie Hilda Furacão, estrelada por Ana Paula Arósio. Depois, ele esteve em O Belo e as Feras (1999) e pouco depois em Esperança (2002). No começo dos anos 2000 ele trabalhou com a rainha dos baixinhos em Xuxa no Mundo da Imaginação (2003) e então emendou algumas novelas, como Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006) e Pé na Jaca (2007).

Nos anos seguintes, ele participou de algumas séries e então esteve em novelas famosas, como Paraíso Tropical (2007), Duas Caras (2007), Beleza Pura (2008), A Favorita (2008), Paraíso (2009) e Escrito nas Estrelas (2010).

Agora Ari na novela Pantanal, os trabalhos mais recentes de Claudio foram as novelas Salve-se Quem Puder (2019 – 2020), Verão (2019), A Força do Querer (2017) e a série A Divisão (2019 – 2020).

Além dos projetos na frente das câmeras como ator, o famoso também é conhecido por seu trabalho com a voz. Ele já dublou o Ursinho Pooh, o Pato Donald, o tio Félix de Encanto, o Lord Farquaad de Shrek, as séries Grey’s Anatomy, The Good Doctor, entre outros.

