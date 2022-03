Ary Fontoura novelas: 6 personagens marcantes do ator

Ary Fontoura, de 89 nos, tem mais de cinquenta anos de carreira e é um dos atores mais famosos da Globo. Seu primeiro papel na Globo foi na década de 1960, no seriado Rua da Matriz, e desde então, atuou em dezenas de trabalhos na emissora. Abaixo, relembre as novelas em que Ary Fontoura esteve.

Ary Fontoura começou a carreira na área artística em 1960, quando se tornou diretor de teledramaturgia na TV Paraná, onde também apresentou alguns shows de televisão.

Foi em 1965 que ele conseguiu seu primeiro papel na Globo, por intermédio do também ator Graça Mello. Ary foi escalado para participar do seriado Rua da Matriz. Em 1968, participou pela primeira vez de uma novela, Passo dos Ventos, de Janete Clair.

A partir daí, a carreira do artista deslanchou. Interpretou o costureiro Rodolfo Augusto na novela Assim na Terra como no Céu (1970), um dos primeiros personagens homossexuais da história da televisão. Em 74, foi a vez de Ary participar de O Espigão (1974) com o botânico Baltazar, que colecionava mechas dos cabelos das mulheres com que se relacionava para compensar sua dificuldade com o amor.

Ary Fontoura novelas – Saramandaia (1976)

Em 1976, Ary ficou famoso de vez ao estrelar Saramandaia (1976). Seu personagem era o lobisomem Aristóbulo Camargo, que vivia um romance com Risoleta (Dina Sfat).

Ao invés de sentir medo do professor, já que haviam muitos rumores que o rapaz se transformava em lobisomem, Risoleta se sente muito atraída por ele e decide investigar a verdade. No final, quem revela o segredo é a própria mãe de Aristóbulo, Dona Pupu (Elza Gomes). O casal fica junto no fim da novela.

Amor com Amor se Paga (1984) – Ary Fontoura novelas

Outro personagem memorável de Ary foi Nonô Correia, protagonista de Amor Com Amor se Paga. O personagem é um idoso muquirana ao extremo que chega até a colocar cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari) comam mais do que ele considera necessário.

O protagonista tem um segredo: na verdade, ele é rico, e só quem sabe sobre sua fortuna é Anselmo (Carlos Kroeber). Ao longo da trama, o caminho de Nonô irá se cruzar com o de Zezinho (Oberdan Junior), um garoto órfão que conquista o coração do senhor.

Ao longo dos anos, Ary esteve em Roque Santeiro (1985), Bebê a Bordo (1988), Tieta (1989), Araponga (1990), Deus Nos Acuda (1992), A Viagem (1994) e Porto dos Milagres (2001).

A Indomada (1997) – Ary Fontoura novelas

Em A Indomada, Ary interpretou Pitágoras William, um político à moda antiga que manda e desmanda em Greenville. Só é rico por ser corrupto e também detém um cargo de deputado.

Além de ser mau-caráter, o personagem também despreza a esposa Cleonice (Ana Lúcia Torre) e a filha caçula Dorothy (Flávia Alessandra). A única mulher respeitada por ele é a filha mais velha, Scarlet (Luiza Tomé).

Chocolate com Pimenta (2003)

Em 2003, ficou marcado por viver Ludovico em Chocolate com Pimenta, um dos maiores sucessos do horário das 18h da Globo.

Na trama de Walcyr Carrasco, Ludovico é o irmão da vilã Jezebel e dono da fábrica de chocolates Bombom, na qual Ana Francisca (Mariana Ximenes) começa a trabalhar. A protagonista fica grávida de Danilo (Murilo Benício) e quando ele a abandona grávida, Ludovico propõe se casar com a mocinha para dar um nome à criança.

A Favorita (2008) – Ary Fontoura novelas

Outro grande sucesso da Globo, o ator esteve na novela A Favorita como Silveirinha. Seu personagem tinha uma aparência inofensiva, que por trás escondia um homem muito perigoso com um passado obscuro.

Ele é o empresário da dupla musical protagonista da trama, Faísca (Patrícia Pillar) e Espoleta (Claudia Raia). Depois que a carreira artística chega ao fim, é obrigado a trabalhar como mordomo para Donatela. No passado, Silveirinha teve um caso com a cafetina Cilene (Elizangela).

Nos próximos anos, também esteve em Caras & Bocas (2009), Morde & Assopra (2011), Gabriela (remake, 2012), Amor à Vida (2012), Êta Mundo Bom! (2016) e Orgulho e Paixão (2018). Ao longo da carreira, atuou em mais de 50 novelas.

A Dona do Pedaço (2019)

A última novela de Ary foi A Dona do Pedaço, em 2019. Seu personagem era Antero, um advogado que se envolve em um triângulo amoroso com Marlene (Suely Franco) e Evelina (Nívea Maria).

Na trama, o homem tem um aneurisma e perde a memória quando está prestes a pedir sua namorada Marlene em casamento. Ele acaba confundindo-a com Evelina e só recupera as lembranças quando já está no altar com a outra mulher.

Depois, participou de Salve-se Quem Puder, em 2020, como ele mesmo, até que as gravações da novela foram interrompidas devido a pandemia de covid-19.

Hoje, Ary Fontoura tem 87 anos. O ator é muito ativo no Instagram, onde compartilha diariamente sua rotina e até faz as famosas dancinhas que estão em alta. Ele acumula mais de 4,7 milhões de seguidores que o acompanham.

+ Ana Beatriz Nogueira novelas: relembre a carreira da atriz