Ascânio fica com quem em Tieta? Relembre final

Na novela Tieta, Ascanio viveu um triângulo amoroso, marcado por conflitos, separações e reencontros. Seu final ao lado de Helena trouxe emoção e esperança aos telespectadores, após um relacionamento conturbado com Leonora. Relembre como era o personagem e os momentos decisivos dessa trama exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo.

Final de Ascanio em Tieta

Ascanio, interpretado por Reginaldo Faria, era um homem íntegro, educado e idealista, com sonhos de modernizar Santana do Agreste, a cidade fictícia onde a história se passa. Apesar de sua postura honrada, ele também enfrentava dilemas morais e conflitos entre seus sentimentos e suas convicções, o que o tornou um dos personagens mais fascinantes da novela.

E é nessa área que entra Helena, personagem vivida pela saudosa atriz Françoise Forton, que era uma mulher elegante, educada e de espírito livre. Ela se destacava em Santana do Agreste por sua visão moderna e atitudes independentes, que a colocavam em contraste com a mentalidade conservadora da cidade. Desde o início, Helena e Ascanio compartilham uma conexão, mas os desencontros e as circunstâncias os afastam durante boa parte da trama.

Mas antes de se unir a Helena, Ascanio teve um romance intenso com Leonora, uma jovem misteriosa interpretada por Lídia Brondi. Apesar da paixão, o relacionamento não resiste quando o passado de Leonora vem à tona, abalando profundamente a confiança entre eles. A jovem havia sido garota de programa. O término deixa marcas em Ascanio, mas também abre caminho para um novo capítulo ao lado de Helena.

No final de Tieta, Helena, decepcionada com os conflitos e a hipocrisia de Santana do Agreste, decide ir embora. Sua partida deixa Ascanio dividido, mas ele finalmente percebe que seu amor por Helena é verdadeiro e que não quer perdê-la. Em uma cena emocionante, ele a reencontra antes de sua partida definitiva, e os dois se reconciliam, escolhendo recomeçar a vida juntos fora da cidade.

