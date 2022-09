Assistir Rock in Rio online: shows de Justin Bieber e Demi Lovato

Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Jota Quest fecham o primeiro fim de semana de shows do festival neste domingo, 4. É possível assistir Rock in Rio online pelo Globoplay e G1, que transmitem gratuitamente o terceiro dia de evento da Cidade do Rock.

Como assistir Rock in Rio online hoje

Todos os shows do Palco Mundo serão transmitidos pelo Multishow e pelo G1 a partir das 15h, horário de Brasília. As apresentações no palco principal começam com a banda Jota Quest, seguido da cantora Iza.

Demi Lovato e Justin Bieber são as duas atrações internacionais mais esperadas da noite. A voz de ‘Cool For The Summer’ e o intérprete do hit Sorry sobem no Palco Mundo às 20h35 e 23h respectivamente. O Multishow transmitirá as apresentações na íntegra, além de exibir entrevistas, bastidores e a movimentação do público em tempo real sob o comando dos apresentadores na Clara Lima, Marcos Mion, Didi Effe e Thais Barja, entre outros.

O Multishow também transmite os shows do Palco Sunset. Se apresentam hoje Matuê, Luísa Sonza e Marina Sena, Emicida com Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira e Gilberto Gil com sua família. As apresentações começam a partir das 15h10.

É possível assistir o Multishow pela TV ou pela internet gratuitamente. Siga os passos:

Televisão

Transmissão ao vivo do Palco Mundo e Palco Sunet

Horário: a partir das 15h, horário de Brasília

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Assistir Rock in Rio online pelo Globoplay

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2 – Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar.

3 – Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

G1

1- Entre na página oficial da cobertura do evento em seu navegador no celular ou computador (https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/)

2 – Clique em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” na coluna localizada do lado direito da tela.

3- Faça login ou se cadastre conforme mencionado anteriormente.

2 – Clique na tela de vídeo e aguarde a transmissão começar.

Palco Mundo

23h00 – Justin Bieber

20h30 – Demi Lovato

18h25 – Iza

16h15 – Jota Quest

Palco Sunset

21h55 – Gilberto Gil com família

19h30 – Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

17h20 – Luísa Sonza com Marina Sena

15h10 – Matuê

New Dance Order e Espaço Favela tem Cat Dealers e Buchecha: como assistir o canal Bis

O Canal Bis transmite os shows do New Dance Order, de música eletrônica, e do Espaço Favela a partir das 17h, horário de Brasília.

Neste domingo, o destaque do New Dance Order fica com o duo carioca Cat Dealers que recentemente se apresentou no palco principal do Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo. Maz, Öwnboss, Gabe, Dubdogz, Sickick, Samhara, Liu e Lost Frequencies também estão no line-up.

Já no Espaço Favela, o cantor Taylan abre o dia de shows, seguido de Buchecha. O grupo Funk Orquestra fecha o dia de apresentações.

Assistir Canal Bis na televisão

Transmissão ao vivo do New Dance Order e Espaço Favela

Horário: a partir das 17h, horário de Brasília

Canais: Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Globoplay

Apenas os assinantes do Globoplay +canais tem acesso ao sinal do Bis. Para assistir, basta seguir os mesmos passos citados anteriormente e optar por ‘Canal Bis’ na aba ‘Agora na TV.

New Dance Order

02h30 – Lost Frequencies

01h – Liu

23h15 – Samhara

22h15 – Sickick

20h45 – Dubdogz

19h15 – Cat Dealers

18h – Gabe

17h – Öwnboss

16h – Maz

Espaço Favela

20h05 – Funk Orquestra

17h55 – Buchecha

16h30 – Taylan

Rock in Rio horários: guia com a programação por palco

Show do Justin Bieber foi cancelado?

O show do Justin Bieber no Rock in Rio não foi cancelado. O canadense se apresenta na noite deste domingo na Cidade do Rock.

Rumores de que o cantor cancelaria as apresentações no Brasil agitaram os fãs na última sexta-feira, 2, após o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, afirmar que Bieber teria desistido dos shows em solo brasileiro por problemas de saúde mental.

O colunista afirmou que após uma longa discussão com a equipe do Rock in Rio, a voz de ‘Baby’ aceitou manter seu show no festival, mas cancelaria as demais apresentações da turnê. Além da Cidade do Rock, Justin tem eventos marcados em São Paulo, Chile e Argentina, com todos os ingressos esgotados.

Nenhuma informação oficial sobre os possíveis cancelamentos dos demais shows da turnê do canadense foi divulgada até agora pela empresa organizadora.