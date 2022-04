Atlético MG e Cruzeiro vai passar na Globo hoje? Programação e horário

Final do Campeonato Mineiro será disputada neste sábado, 2 de abril, no Estádio do Mineirão

Atlético MG e Cruzeiro disputam a final do Campeonato Mineiro de 2022 neste sábado, 2 de abril, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com muita rivalidade em campo, a partida promete bom futebol e grandes emoções. Mas a torcida quer saber: Atlético MG e Cruzeiro vai passar na Globo hoje?

Atlético MG e Cruzeiro vai passar na Globo?

O jogo do Atlético MG e Cruzeiro hoje vai passar ao vivo na Globo, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília. A emissora da TV aberta vai transmitir a final do Campeonato Mineiro para todo o estado de Minas Gerais, desde o interior até a capital Belo Horizonte. A narração vai ser de Rogério Corrêa, com comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

Outra maneira de assistir ao clássico deste sábado é através do SporTV, canal disponível em operadoras por assinatura. Com transmissão para todo o Brasil, Luiz Carlos Júnior vai narrar ao lado de PVC e Pedrinho. Também é possível assistir ao jogo no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, seja pela TV paga, computador e aplicativo para Android e iOS.

O Galo chega com a melhor campanha após terminar em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Mineiro. Venceu na semifinal o Caldense com extrema facilidade.

Já a Raposa, sob o comando de Paulo Pezzolano, também faz uma boa campanha este ano depois de vencer o Athletic Club nas semis, chega com confiança para disputar o título.

Para entrar no aquecimento do clássico, relembre no vídeo a seguir o último jogo entre os times.

Quem tem mais títulos mineiro Cruzeiro ou Atlético?

O Atlético Mineiro tem mais títulos mineiro do que o Cruzeiro. Em toda a história do Campeonato Mineiro, o Galo levantou a taça por 46 vezes, incluindo em 2021, a última edição do torneio.

Já o Cruzeiro coleciona 38 títulos, deixando claro que existe, sim, uma grande diferença entre os dois na disputa pelo estadual.

Os dois times se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro em dez vezes, de acordo com dados do portal GE. O elenco da Raposa venceu em sete delas, contra três do Galo.

A última final que disputaram foi em 2019, com a vitória do Cruzeiro por 3 a 2 no agregado.

Programação da Globo ao vivo – 02/04/2022

Confira a programação da Rede Globo neste sábado no estado de Minas Gerais. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada cidade, desde a capital até o interior.

06:00 Globo Repórter

10:00 É de Casa

12:00 MG 1

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Rolê nos Gerais

14:20 Caldeirão

16:20 Futebol – Atlético MG e Cruzeiro hoje

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:30 Big Brother

23:15 Altas Horas

00:40 Supercine – Ensina-Me o Amor

02:35 LOLLAPALOOZA

