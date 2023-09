Fluminense x Cruzeiro: onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje - 20/9

Elenco mineiro enfrenta o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro

O Maracanã será o palco do jogo do Cruzeiro contra o Fluminense hoje, 20 de setembro, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão no segundo turno. A transmissão começa às 21h30 (de Brasília) entre as equipes que estão na parte de cima da classificação.

Globo vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Cruzeiro e Fluminense no Brasileirão, às 21h30, com narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores para os estados de RJ, MG, RS, SC, ES, GO, TO, BA, SE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF ao vivo.

O pay-per-view Premiere exibe o jogo do Cruzeiro para todo o país em operadoras de TV por assinatura. Dá para assinar a plataforma sem ter a televisão paga em casa, acesse www.premiere.globo.com ou compre o pacote no Globoplay se você tem login.

O Fluminense ainda não perdeu dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. De 38 pontos, 27 deles foram conquistados dentro de casa, no Maracanã, elegendo o Tricolor das Laranjeiras o melhor anfitrião do torneio da primeira divisão.

O Cruzeiro, por outro lado, tem um desempenho regular fora de casa, com quatro vitórias, três derrotas e quatro empates. Com a chegada de Zé Ricardo, o elenco mineiro mudou a sua forma de trabalho e consequentemente de jogar, o que dará uma nova cara ao jogo do Cruzeiro desta quarta-feira.

Qual a classificação do Brasileirão Série A?

O Botafogo perdeu para o Flamengo e o Atlético Mineiro em sequência, mas continua na ponta da tabela com 51 pontos, mantendo a vantagem de sete pontos com o Palmeiras, vice-líder da classificação. O Brasileirão é disputado em pontos corridos por 38 rodadas em turno e returno, isto é, as 20 equipes se enfrentam duas vezes.

Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1) Botafogo - 51 pontos

2) Palmeiras - 44 pontos

3) RB Bragantino - 42 pontos

4) Grêmio - 40 pontos

5) Flamengo - 39 pontos

6) Fluminense - 38 pontos

7) Athletico PR - 37 pontos

8) Fortaleza - 35 pontos

9) Atlético MG - 34 pontos

10) Cuiabá - 29 pontos

11) Cruzeiro - 29 pontos

12) Internacional - 29 pontos

13) São Paulo - 28 pontos

14) Corinthians - 27 pontos

15) Bahia - 25 pontos

16) Goiás - 25 pontos

17) Santos - 24 pontos

18) Vasco - 20 pontos

19) América-MG - 17 pontos

20) Coritiba - 14 pontos

