11 atores desistiram de participar de Nos Tempos do Imperador

Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis, sofreu algumas baixas no elenco antes e durante as gravações. Devido aos adiamentos causados pela pandemia de covid-19, alguns atores precisaram deixar a novela para se envolver em outros projetos. Quem são os atores que desistiram de Nos Tempos do Imperador?

Emílio Dantas – Atores que saíram de Nos Tempos do Imperador

Interpretado por Selton Mello, Dom Pedro II quase foi vivido por Emílio Dantas, outro ator da Globo. As primeiras notícias de que o protagonista de Segundo Sol (2018) seria o imperador foram divulgadas em janeiro de 2019, mas logo o famoso saiu da produção. O motivo para a troca não foi divulgado.

Renata Gaspar e Andreia Horta – Atores que saíram de Nos Tempos do Imperador

Antes de ser designado para Letícia Sabatella, o papel da imperatriz Tereza Cristina tinha outras duas candidatas, Andreia Horta e Renata Gaspar.

Em junho de 2019, a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, divulgou que Renata Gaspar teria sido escalada para viver a esposa de Pedro, após Andreia Horta ter sido escolhida para viver Lara em Um Lugar ao Sol, atual novela das nove. Porém, como sabemos hoje, quem ficou com o papel foi Sabatella.

Nathalia Dill

O papel de Luísa, a Condessa de Barral, quase ficou Nathalia Dill, segundo informações do TV História. Mas, quem acabou ganhando a personagem foi Mariana Ximenes. Em outubro de 2021, Dill deixou a Rede Globo após 15 anos de contrato.

Vera Holtz e Luís Melo – Atores que saíram de Nos Tempos do Imperador

Os primeiros atores cotados para viver o casal Lota e Batista Pindaíba foram Vera Holtz e Luís Melo, de acordo com o TV História. Os dois até chegaram a gravar algumas cenas e há fotos dos atores caracterizados para os personagens.

Porém, ambos precisaram abandonar a produção devido à pandemia. Holtz e Melo, de 68 e 73 anos respectivamente, pertencem ao grupo de risco da covid-19 e as gravações não seriam seguras para eles. Os atores foram substituídos por Paula Cohen e Ernani Moraes.

Bruno Cabrerizo

O marido de Luísa, Eugênio, também quase teve outro intérprete. Bruno Cabrerizo foi o primeiro cotado, mas acabou indo para a novela Órfãos da Terra (2019). Quem ficou com o papel foi Thierry Tremouroux.

Hoji Fortuna

Outro ator que deixou Nos Tempos do Imperador depois de até ter tirado as fotos oficiais da trama foi Hoji Fortuna. Ele interpretaria Dom Lu, mas foi substituído por Rogério Brito. Os motivos para a troca não foram divulgados.

Leopoldo Pacheco

Em fevereiro de 2019, também foi divulgado pelo Notícias de TV que Leopoldo Pacheco faria parte do elenco da novela das seis. Ele seria o coronel Eudoro, mas o papel ficou com José Dumont. Leopoldo acabou sendo escalado para outra trama de emissora, Salve-se Quem Puder.

Matheus Nachtergaele e Lúcio Mauro Filho

Tonico também quase teve outro intérprete. Inicialmente, Matheus Nachtergaele seria o vilão de Nos Tempos do Imperador, mas desistiu do papel para participar do seriado Cine Holliúdy. Quem também chegou a ser cotado foi Lúcio Mauro Filho, mas o personagem ficou com Alexandre Nero.