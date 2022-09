Atriz que vai fazer A Pequena Sereia 2023: conheça Halle Bailey

Halle Bailey é a atriz que vai fazer A Pequena Sereia na versão live action da Disney. A famosa tem uma carreira de sucesso na música, em que faz dupla com sua irmã mais velha. No mundo do cinema, a jovem já havia atuado algumas vezes, mas o protagonismo como a sereia Ariel no longa-metragem é que promete alavancar sua carreira de atriz.

Quem é a atriz que vai fazer A Pequena Sereia?

Halle Bailey tem 22 anos de idade e é natural de Atlanta, região do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela é cantora, compositora e também atriz.

Halle começou a chamar maior atenção da mídia e do público em 2019, quando foi indicada na categoria de Artista Revelação do Grammy, a maior premiação do mundo da música. Ela foi nomeada ao lado da irmã, Chloe Bailey (24), com quem faz dupla. As duas também apareceram em mais uma categoria na premiação musical, a de Melhor Álbum Urbano Contemporâneo.

No entanto, a atriz que vai fazer A Pequena Sereia está na área musical há bastante tempo. A dupla lançou seu primeiro EP em 2016. O projeto continha 5 faixas e foi o primeiro trabalho autoral de Halle e Chloe.

No ano seguinte, elas lançaram a mixtape The Two of Us, que tinha 16 músicas. Neste mesmo ano, elas tiveram o prazer de poder escutar sua música em uma série de TV. A faixa Grown se tornou abertura da série Grown-in. As duas também atuaram na série de 2018 a 2022, Halle como a personagem Sky Forster e Chloe como Jazz Forster.

A indicação ao Grammy veio em 2019 com o álbum The Kids Are Alright – lançado em 2018 – e em 2020, elas lançaram um outro álbum, Ungodly Hour.

Em 2021, elas foram novamente indicadas ao maior prêmio da música, desta vez nas categorias de: Melhor Música R&B com Do It, Melhor Performance de R&B Tradicional com Wonder What She Thinks of Me e Melhor Álbum de R&B Progressivo com Ungodly Hour.

Agora, Halle é a atriz que vai fazer a Pequena Sereia no filme da Disney e promete impressionar, principalmente com seus vocais. Além deste trabalho e de atuar na série Grown-ish, Halle também apareceu no filme As Férias da Minha Vida (2006), na série Austin & Ally (2013) e está cotado para o musical The Color Purple, que tem previsão de chegar aos cinemas em 2023.

Quando estreia A Pequena Sereia?

A previsão atual é que o filme A Pequena Sereia chegue aos cinemas brasileiras no dia 26 de maio de 2023. Muito aguardado pelo público, o filme deve ser exibido nas principais salas de cinema do mundo todo.

Além de Halle Bailey, a atriz que vai fazer A Pequena Sereia, o longa-metragem live action também contará com grandes nomes no elenco, como: Jonah Hauer-King interpretando o príncipe Eric, Javier Bardem como o rei Triton, Noma Dumezweni como a rainha Selina e Melissa McCarthy como a vilã Ursula.

Os atores Daveed Diggs e Jacob Tremblay não darão às caras na frente das câmeras e apenas emprestarão suas vozes para o áudio original do filme, pois interpretarão personagens marinhos. Daveed será o caranguejo Sebastian e Jacob vai dublar o peixinho Linguado. Os nomes do elenco de dubladores no Brasil ainda não foram revelados pela Disney.

Assista ao primeiro teaser trailer do filme:

Quem vai ser a Úrsula no live-action?

Melissa McCarthy será Úrsula no live-action. A atriz é conhecida pela sua atuação como a personagem Sookie St. James na aclamada série Gilmore Girls, que foi exibida de 2000 a 2007. Atualmente, ela atua no seriado Mike & Molly, pelo qual ganhou o Emmy de melhor atriz numa série de comédia em 2011.

Na história de A Pequena Sereia. Ursula morava no palácio subaquático, mas foi banida e exilada. Então, para se vingar do Rei Tritão, ela deu a Ariel uma poção que deu suas pernas e permitiu que ela estivesse entre os humanos.

