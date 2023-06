Ivy sumiu do folhetim depois de deixar a banda de Lui Lorenzo

Desde que Ivy foi convidada para a Dança dos Famosos, o público ficou em dúvida se Azzy saiu da novela Vai na Fé. A rapper não apareceu mais na trama das sete, mas não ficou claro se retornará para o folhetim mais adiante ou se deixou o trabalho na Globo de vez.

O que aconteceu com a Azzy de Vai na Fé?

A personagem Azzy pode ter saído da novela Vai na Fé para a tristeza do público. A personagem deixou a banda de Lui Lorenzo ao ser convidada para participar da Dança dos Famosos no Domingão. A última cena da atriz foi ao ar em 9 de junho, quando a backing vocal recebe uma ligação da emissora e comunica a novidade para Vitinho.

"Eu sabia que o dia das gostosas humilhadas serem exaltadas ia chegar!", comemora a dançarina. A personagem segue dizendo que foi convidada após uma das competidoras quebrar o pé. "Você sabe que pra aceitar você vai ter que romper o contrato aqui com a banda, né?", questiona Vitinho. "Amor, eu não tô mais nem aqui", diz Ivy enquanto vai embora.

Em sua página no Instagram, Azzy postou a cena com a seguinte legenda: "Te amo pra sempre, Ivy, brilha". Apesar de não ter deixado claro se deixou a novela definitivamente ou não, a publicação mais parece uma despedida da personagem.

Nos comentários, os colegas de trabalho afirmaram que vão sentir falta da dançarina. "Eu amo, que saudades de você. Amei nossas cenas", escreveu Tati Villela, que interpreta Naira em Vai na Fé. "Pra sempre minha dupla, te amooo Ivy Gouveia", comentou Alan Oliveira, o DJ Cidão. A dançarina da banda de Lui Lorenzo fez sucesso entre os fãs da novela, que também se manifestaram contra a saída da personagem.

Vai na Fé ainda vai ao ar até 11 de agosto. O público espera que Azzy ainda tenha mais algumas cenas no folhetim, mesmo que seja para mostrar como está a carreira de Ivy.

Em sua página no Instagram, a cantora mostrou que mudou o cabelo, passando do rosa usado por Ivy para mechas loiras, e segue fazendo shows pelo Brasil.

Veja: Theo vai preso em Vai na Fé

MC Cabelinho saiu de Vai na Fé?

MC Cabelinho é mais um ator que sumiu de Vai na Fé nos últimos capítulos exibidos. Hugo deixou Piedade após ser ameaçado de morte por Orfeu (Jonathan Haagensen) e abandonou sua vida no bairro por sua própria segurança. O rapaz também teve que terminar seu relacionamento com Jenifer (Bella Campos).

Também não ficou claro se o cantor deixou a novela de vez ou se retornará na reta final. O público acredita que Hugo ainda vai voltar para testemunhar contra Orfeu e colocar o bandido na cadeia. Há também teorias de que o sócio de Theo (Emílio Dantas) seria o pai biológico do rapaz.

Ao contrário de Azzy, Cabelinho não postou nenhuma despedida para o personagem em suas redes sociais, o que deixa os fãs da novela ainda mais intrigados com o futuro do personagem.

O cantor também segue fazendo shows pelo Brasil e participando eventualmente de outros programas da Globo ao lado da namorada Bella Campos.

Por enquanto, esses foram os dois atores que deixaram a novela. Mais adiante no folhetim, outras duas figuras dizem adeus já que seus personagens morrem no final de Vai na Fé. As cenas serão exibidas na reta final da história escrita por Rosane Svartman.

Veja: quem morre em Vai na Fé?