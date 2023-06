Theo vai preso em Vai na Fé? O que acontece com o vilão

Com as denúncias de estupro contra o vilão, é possível que Theo vai ser preso em Vai na Fé. A partir desta semana, será dado andamento ao processo em que o marido de Clara é acusado de abuso sexual, com o julgamento marcado para os próximos capítulos.

>> que dia acaba Vai na Fé

O que vai acontecer com Theo na novela Vai na Fé?

Na reta final de Vai na Fé, o processo contra Theo começará a caminhar em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, 19, mas o cenário não será bom para o vilão. Depois que Janaína (Tulanih), uma das vítimas do mau-caráter, dá o seu depoimento na delegacia, o empresário também será intimado a comparecer ao local.

Ao receber a notícia, o pai de Rafa (Caio Manhente) vai até o bar de Orfeu (Jonathan Haagensen), onde fica extremamente bêbado. Ao chegar na delegacia, Theo arma um escândalo e não dá seu depoimento como previsto.

O caso chegará ao conhecimento público através de Anthony Verão (Orlando Caldeira), que publicará a notícia de que o empresário foi indiciado.

No capítulo que vai ao ar na quinta-feira, 22, o Juiz vai aceitar a denúncia contra Theo. Será Lumiar (Carolina Dieckmann) quem vai preparar o namorado para o julgamento.

As cenas da audiência de Theo começam a ser exibidas a partir de 26 de junho, segunda-feira. Janaina dá o seu depoimento, mas Lumiar tenta desqualificar o testemunho de Sol (Sheron Menezzes). Sendo assim, Ben (Samuel de Assis) solicita o adiamento do julgamento.

Ao longo da semana, mais testemunhas surgirão a favor e contra Theo. Uma das que vão ficar do lado do vilão é Neide (Neyde Braga), a fofoqueira do bairro. Já Lui (José Loreto) testemunhará contra o empresário.

O imbróglio com as testemunhas continua na próxima semana. Ainda não se sabe qual será o desfecho do caso, que deve ser resolvido mais adiante no folhetim.

Além do julgamento pelo caso de estupro, Theo também terá que prestar esclarecimentos para a Receita Federal devido à carga de contrabando.

Theo será preso por contrabando?

A Receita Federal também vai descobrir os negócios escusos feitos por Theo e Orfeu, que se darão mal. A partir do dia 26 de junho, o órgão fiscalizador fará uma uma operação nos contêineres de importação, e Theo alerta o sócio.

Ao ser flagrado com contrabando, Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. No entanto, os colaboradores não vão aceitar a propina, e o delegado da Polícia Federal irá até o bar do bandido.

Orfeu será preso por contrabando de eletrônicos e por tráfico de armas. Na cadeia, o criminoso conversará com Ricardo Heitor Martinez e mandará uma ameaça para Theo.

O sócio deve continuar na cadeia ao longo dos próximos capítulos, ainda sem previsão para deixar a prisão. Theo por enquanto ficará solto.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé termina em 11 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. Com o sucesso da novela, que chegou a alcançar picos de 27 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope, a trama foi estendida e ganhou mais capítulos que o previsto.

A partir do dia 14, o público passa a acompanhar Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz. A trama conta com Giovana Cordeiro, Nicolas Prattes, Marina Ruy Barbosa e Edson Celulari no elenco principal.

Fuzuê acompanha a busca de Luna por sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu após ser vista pela última vez na loja Fuzuê. O estabelecimento comandado por Nero abriga um tesouro secreto, que desperta o interesse da vilã Preciosa.

