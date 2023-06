Reta final da novela: quem morre em Vai na Fé?

Os últimos capítulos da trama de Rosane Svartman mostrarão quem morre em Vai na Fé. Dois personagens, sendo um deles vilão, dirão adeus na reta final da novela. Um deles morrerá devido a uma doença, enquanto o outro será assassinado pelo seu próprio cúmplice.

Dora é quem morre em Vai na Fé

Interpretada por Claudia Ohana, Dora morre em Vai na Fé. A mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) descobriu estar com um câncer incurável e o tratamento apenas prolongaria seu tempo de vida, mas não poderia evitar que ela morresse.

A cena da morte de Dora deve acontecer mais adiante na novela e será emocionante para os personagens e também para o público. Ainda não há previsão exata de quando a personagem sairá da novela, mas estima-se que seja perto do fim do folhetim.

Theo morre no final da novela

Quem morre em Vai na Fé é Theo (Emílio Dantas), que terá uma morte trágica depois de cometer dezenas de vilanias ao longo da novela. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, o empresário será assassinado por Orfeu (Jonathan Haagensen), mas a identidade do responsável pela morte só será revelado no último capítulo da novela.

Ainda não há informações sobre qual será o contexto que levará Orfeu a matar o vilão, mas ambos já tiveram dezenas de desentendimentos ao longo da trama causados pelo negócio ilegal que os dois mantém.

Quem já morreu na novela Vai na Fé?

Vai na Fé teve apenas uma morte até agora. Foi a de Carlão (Che Moraes), ainda no início da trama. O ex-marido de Sol (Sheron Menezzes) morreu após se envolver em um acidente de trânsito com Ben (Samuel de Assis). Inclusive, esse foi o acontecimento que fez com que o advogado e a vendedora de quentinhas se reencontrassem.

Também foi a partir dessa morte que Jenifer descobriu não ser filha biológica de Carlão, já que seu tipo sanguíneo é incompatível com o dele.

Desde então, a trama tem focado no imbróglio sobre a paternidade da estudante de Direito e mostrado a reaproximação entre Sol e Ben, que enfim se entregaram à paixão e se beijaram após 20 anos separados.

Como será o final de Vai na Fé?

O último capítulo de Vai na Fé será exibido em 11 de agosto, às 19h40, horário de Brasília. A trama foi estendida devido ao sucesso e ganhou mais semanas de exibição do que o previsto.

O público nas redes sociais tem algumas teorias do que pode acontecer com os personagens. No Twitter, a torcida é para que Sol e Ben fiquem juntos. A trama caminha para isso, mas é possível que haja alguma reviravolta.

Outra possibilidade é de que Lumiar (Caroline Dieckmann) fique com Lui Lorenzo (José Loreto) após o fim do relacionamento com Theo, poderá terminar a trama morto. Já Fábio (Zé Carlos Machado) pode reatar com Wilma (Renata Sorrah) depois de anos.

Outro personagem que deve voltar para a trama é Hugo (MC Cabelinho). O traficante foi embora de Piedade ao ser ameaçado de morte por Orfeu, mas o público especula que o rapaz voltará para a capital fluminense na reta final para ajudar a colocar o padrinho na cadeia. Também há teorias de que o jovem seja filho do bandido.

O folhetim que vai substituir Vai na Fé a partir do dia 14 é Fuzuê, de Gustavo Reiz. A nova novela das sete será protagonizada por Nicolas Prattes, Giovana Cordeiro, Marina Ruy Barbosa e Edson Celulari.

