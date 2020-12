Barack Obama inclui brasileiro ‘Bacurau’ na lista de filmes preferidos

Fim de ano é sinônimo de retrospectiva. Barack Obama também fez a sua e classificou o filme brasileiro “Bacurau” como um dos melhores que assistiu em 2020. No quesito séries, entre suas preferidas estão “Better Call Saul” e “O Gambito da Rainha”.

O ex-presidente dos Estados Unidos publicou no Twitter as produções de cinema e televisão que mais gostou de ver de 2020. “Como todo mundo, nós ficamos muito presos em casa neste ano e, com o streaming borrando ainda mais os limites entre filmes teatrais e filmes de televisão, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato.”

O brasileiro “Bacurau” é um dos 14 longas recomendados por Barack Obama. De Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi lançado em agosto de 2019. Recebeu prêmios em festivais importantes, como de Cannes e e Munique, além do Troféu APCA e Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

O ranking ainda conta com “A Voz Suprema do Blues“, com Viola Davis, e o russo “Uma Mulher Alta“. Nas opções de séries estão “Better Call Saul” e “O Gambito da Rainha“. Confira:

Filmes

Séries

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs

— Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020