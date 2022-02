Bárbara Paz em Além da Ilusão: conheça a vilã da novela das 6

Bárbara Paz apareceu pela primeira vez em Além da Ilusão no capítulo da última quarta-feira (16). A atriz será a grande vilã da história e já começou a fazer suas primeiras maldades. Ela também influenciará seu filho Joaquim (Danilo Mesquita) a se aproximar de Isadora (Larissa Manoela) para herdar o negócio de sua família.

Quem é a personagem de Bárbara Paz em Além da Ilusão?

Na novela das 6 da Globo, a atriz Bárbara Paz interpreta Úrsula em Além da Ilusão. No passado, ela se envolveu com um homem casado e engravidou de Joaquim, seu único filho.

A personagem é uma mulher de origem humilde, que perdeu seus pais quando ainda era criança. Ela foi amparada pela família de Eugênio (Marcello Novaes) e passou a trabalhar como cozinheira.

O que Eugênio não sabe é que Úrsula é apaixonada por ele. O homem se torna padrinho de Joaquim e constrói um relacionamento muito próximo do rapaz, que atua ativamente em seus negócios.

Úrsula é capaz de passar por cima de qualquer pessoa para conquistar Eugênio. Ela também é muito ambiciosa – é a vilã quem fala para Joaquim se casar com Isadora.

O rapaz segue o conselho da mãe, mas não porque gosta da jovem: ele só quer herdar o negócio da família e todo o dinheiro dos Tapajós. A vilã é uma mãe possessiva que usa o filho para conseguir o que deseja. Por terem personalidades parecidas, mãe e filho se tornam verdadeiros parceiros na busca por dinheiro e poder.

Em sua primeira aparição na novela, Úrsula tenta convencer Heloísa (Paloma Duarte) a vender as terras de seu falecido pai Afonso (Lima Duarte). “Sou mãe do Joaquim e secretária pessoal do padrinho dele. Trouxe uns documentos da capital e gostaria que desse uma olhada”, diz.

Na pasta estão cópias promissórias assinadas por Afonso com o Banco do Brasil para conseguir manter o engenho. “Se as promissórias não forem pagas no prazo, o banco vai tomar a fazenda. Informe isso à sua irmã e peça que reconsidere a oferta do doutor Eugênio”, dispara a mãe de Joaquim.

Por ondava Bárbara Paz?

Antes de retornar às telinhas para viver a vilã de Além da Ilusão, Bárbara Paz estava afastada dos folhetins. Seu último trabalho em novelas havia sido em O Outro Lado do Paraíso (2017), no qual interpretou a personagem Jô.

Em 2019, ela fez uma participação no seriado Assédio, disponibilizado no Globoplay. No currículo da atriz, também estão títulos como Malhação (2017), A Regra do Jogo (2015), Amor à Vida (2013) e Morde & Assopra (2011).

A intérprete de Úrsula também tem experiência com realities e competições. Em 2012, ela foi uma das participantes da nona temporada da Dança dos Famosos e terminou em terceiro lugar.

Ela também é bastante lembrada por sua participação na primeira temporada da Casa dos Artistas, reality do SBT. Bárbara foi a vencedora do programa superando Supla e Mari Alexandre na final.

A atriz tem 47 anos. Em maio de 2021, ela revelou ser uma pessoa não-binária, ou seja, que não se identifica nem com homem e nem com mulher.

Além da Ilusão na Globo

Além da Ilusão está no ar desde 7 de fevereiro e entrou para substituir Nos Tempos do Imperador na faixa de horário das 18h.

A novela é dividida em duas fases e gira em torno do romance de Davi (Rafael Vitti) com Elisa, e posteriormente, Isadora.

O folhetim de Alessandra Poggi está prestes a entrar na segunda fase, que começa após o mágico deixar a prisão. Haverá um salto no calendário de dez anos.

Todos os episódios que já foram ao ar na televisão estão disponíveis no Globoplay. Os capítulos inéditos são exibidos de segunda a sábado na emissora.

