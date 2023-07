O que é Barbiecore? A tendência rosa inspirada na Barbie

Com o lançamento do filme "Barbie", que chega aos cinemas ainda neste mês, uma nova tendência de moda viralizou nas redes sociais nos últimos meses: a Barbiecore. O rosa predomina os looks, que também contam com bolsas de plástico e sapatos de plataforma da mesma cor. Em dezembro do ano passado, a Pantone já havia eleito o Viva Magenta, tom que lembra o blush, como a Cor do Ano de 2023.

Conheça "Barbiecore", ou a maneira mais rápida de se sentir como se estivesse vivendo na Malibu DreamHouse da Barbie. Barbiecore é uma tendência brilhante e vibrante definida por uma cor rosa muito particular. Mas Barbiecore não é apenas usar um certo tom. Significa canalizar uma atitude confiante e exalar felicidade no mundo, de forma quase contagiante.

Desde 2019, a cor provou ser um destaque em desfiles de moda e painéis do Pinterest, e durou até 2023, marcando mais de 8 milhões de visualizações no TikTok.

Apenas algumas semanas antes da data de estreia de “Barbie”, em 21 de julho, aqui está uma atualização de tudo o que você precisa saber para se sentir como uma garota Barbie em um mundo Barbie.

O que é o estilo Barbiecore?

Barbiecore é uma tendência de moda com estética hiperfeminina e com elementos predominantemente rosa. Apesar da boneca da Mattel fazer sucesso desde seu lançamento em 1959, há uma maior inclinação pós-pandemia de usar cores vibrantes.

Com a cor em alta, a grife de luxo Valentino apresentou, em julho de 2022, uma coleção apenas com peças rosa choque apelidada de “Barbiecore”, em homenagem à boneca. Diversas celebridades também aderiram ao rosa em looks usados em tapetes vermelhos e outros eventos, consolidando a tendência entre os entusiastas de moda.

O crescimento pelo termo pode ser observado na web. Centenas de painéis com imagens de looks Barbiecore no Pinterest, rede social que funciona como um quadro de inspirações, foram criados desde 2019 e, mais recentemente, o termo virou uma trend no TikTok, com quase 15 milhões de visualizações. Em julho do ano passado, também houve um alto volume de pesquisas no Etsy, site de comércio eletrônico aberto famoso nos Estados Unidos, no qual itens rosa choque relacionados à moda aumentaram 35% nos três meses anteriores em comparação com 2021, de acordo com o programa Good Morning America.

Outro elemento que deixou a Barbiecore em alta é o lançamento do filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie no papel da boneca, enquanto Ryan Gosling vive Ken. De acordo com o relatório “Year in Fashion” de 2022 da Lyst, a tendência atingiu o pico quando fotos de Robbie como Barbie vestida com uma roupa rosa choque foram divulgadas, em junho do último ano.

A tendência tem sido um dos pilares das celebridades e da alta costura há anos, entrando e saindo de moda nas últimas duas décadas. Famosas como Kourtney Kardashian, Hailey Bieber, Priyanka Chopra, Zendaya, Anne Hathaway, Lizzo e a própria Margot Robbie são algumas que já aderiram ao rosa em diversos looks.

No entanto, também há questionamentos se a Barbiecore de fato deve ser celebrada. Isso porque a estética está enraizada em ideais heteronormativos e ocidentais de beleza, como o cabelo loiro e corpos magros e altos, que excluem grande parte da população mundial.

Como montar um look Barbiecore?

Um look Barbiecore envolve a incorporação de elementos que remetem à icônica Barbie em em seu estilo pessoal, principalmente o rosa.

Na hora de escolher as peças que vão compor o look, dê preferência para cores brilhantes como o rosa choque, e roupas que que definam a silhueta feminina, como vestidos, saias e tops justinhos. Acessórios brilhantes, holográficos e fluorescentes, além de grampos de cabelo de plástico são ótimos para acompanhar as peças. Nos pés, escarpins ou saltos plataformas.

Embora o rosa choque seja o preferido, outros tons, como chiclete e fúcsia, também incorporam a vibe. A cor é apenas uma parte da tendência, já que a segunda está em abranger a década adequada - a Barbie existe há décadas, então é possível se inspirar em diferentes épocas para dar um toque nostálgico com roupas que lembram os anos de 1950, 1960 ou 1980.

A tendência já dura vários verões. Acompanhando uma foto do Instagram de julho de 2022 dela usando um vestido Versace estilo espartilho, Hailey Bieber escreveu que estava "se divertindo um pouco mais" na legenda.

Para sua versão do visual inspirado na Barbie, Khloé Kardashian combinou um body com calças de látex brilhantes.

Kim Kardashian também usou um look rosa uniforme com uma bolsa de lantejoulas combinando.

Em junho de 2022, Lizzo vestiu tudo de rosa choque para uma exibição de seu programa de competição de dança Prime Video, "Watch Out For The Big Grrrls".

Em uma época em que muitos buscam um pouco de brilho, a Barbiecore - uma estética que exala felicidade e energia positiva - chegou no momento certo.

A Barbie continua a fazer parte da cultura pop - e desta vez, ela está assumindo nossas telas e nossos guarda-roupas.

