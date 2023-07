Faixa etária filme da Barbie e quando estreia

Ainda que seja baseado na boneca mais famosa do mundo e que conta com diversas animações em seu nome, o filme live-action Barbie não é voltado ao público infantil. A produção que estreia dia 20 de julho nos cinemas brasileiras não tem classificação livre, ou seja, não pode ser assistido por qualquer faixa etária nas telonas. Veja qual a classificação indicativa!

Qual é a classificação do filme da Barbie de 2023

A classificação indicativa do filme Barbie deve ser de 12 anos de idade. A informação ainda não consta oficialmente no banco de dados do portal do Ministério da Justiça, que define a faixa etária das produções audiovisuais que irão para a televisão e o cinema no país, mas nos últimos dias o trailer do longa-metragem foi impedido pela CONAR (o Conselho Nacional Auto Regulamentação Publicitária) de ser exibido em salas de cinema que transmitem filmes para menores de 12 anos, por ter cenas que são consideradas impróprias para crianças menores, como alguns atos violentos e diálogos com teor adulto. Assim, a idade deve se repetir no filme.

A informação da idade permitida para quem vai comprar ingresso para assistir Barbie ainda não foi adicionada aos sites das maiores redes de cinema do país, como a Cinemark, UCI, Cine Araújo, entre outras que já estão com pré-venda liberada, mas em breve a página do filme deve ser atualizada nesses portais, já que faltam poucos dias para a estreia.

Nos Estados Unidos, a faixa etária permitida para assistir a Barbie foi parecida. Por lá, o longa-metragem não é recomendado para menores de 13 anos de idade. No Brasil, a classificação abrange as idades de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos, além da classificação livre, que significa que qualquer um pode conferir o conteúdo.

Dirigido por Greta Gerwig, o filme de Barbie vai trazer a boneca para o mundo real. Na história do longa-metragem, a jovem loira vivida por Margot Robbie será mais uma das Barbies da Barbieland. Porém, ela começará a ter crises de identidade e questionará coisas que não devia. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), a personagem acabará deixando o mundo das bonecas e vai parar no mundo real para descobrir como as pessoas normais vivem.

Enquanto estiver fora de seu mundo, ela esbarrará em perigos, aventuras e irritará o CEO da Mattel - marca dona da boneca - interpretado pelo ator Will Ferrell.

Após a exibição nos cinemas, que deve durar meses, o filme pode ir parar no catálogo da HBO Max, por ser uma produção da Warner Bros Discovery, que é dona do streaming e já tem as animações da boneca em seu catálogo. No entanto, não há previsão de quando o público poderá conferir o filme por lá.

Assista ao trailer:

