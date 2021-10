Bebeth da novela Pega Pega: atriz estará na próxima novela da Globo

Valentina Herszage está no ar atualmente como Bebeth na novela Pega Pega. A reprise deve terminar em novembro deste ano, mas nem dará tempo de sentir saudades da artista. A jovem será uma das protagonistas da próxima trama das sete, Quanto Mais Vida Melhor.

Quem será a personagem de Bebeth da novela Pega Pega?

Herszage dará vida à Flávia, uma dançarina de pole dance que, além de dançar, canta muito bem. Logo no início da novela, ela irá se envolver em um golpe com Cora (Valentina Bandeira), sua colega da boate Pulp Fiction onde as duas trabalham. As informações são do Gshow.

Flávia foi criada pelo pai Juca (Fabio Herfod), após ter sido abandonada por sua mãe. Juca se casou com Odete (Luciana Paes) depois da separação, mas sua filha não se dá bem com a madrasta.

Ela será uma dos quatro personagens que sofrem um acidente de avião e ganham uma nova chance de Deus para retornar à vida. Esse é o pontapé inicial da novela escrita por Mauro Wilson: após retornarem para a Terra, eles têm um ano para curtir a vida até morrerem de fato.

Além de Valentina, Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta e Mateus Solano serão os outros protagonistas.

Quando estreia Quanto Mais Vida Melhor?

A data de estreia de Quanto Mais Vida Melhor ainda não foi oficializada pela Rede Globo. Segundo a jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a trama inédita está prevista para ir ao ar em 22 de novembro.

Assim como as demais produções da emissora, a nova novela das 7 sofreu atrasos devido à pandemia de covid-19 no país. Enquanto isso, a Globo tem exibido edições especiais de novelas antigas.

A reprise de Pega Pega tem sofrido grandes cortes. A que a versão original da novela foi exibida durante 7 meses entre 2017 e 2018. Já a nova edição ficará apenas 4 meses no ar – a trama começou em julho e deve terminar em novembro.

